Rákay Philip: A liberálisoknak is jobb vigyázni az ilyennel!

Márki-Zay Péter már Jézushoz és tanítványaihoz hasonlítja magát és munkatársait, erre reagált Rákay Philip a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Nem, sajnos ez nem csupán egy rossz vicc... Márki-Zay Péter nagyon is komolyan messiástudatos. Ez ijesztő egy kicsit, mert nem láthatjuk előre, mihez is kezdene a hatalommal egy olyan ember, aki a Mesternek nevezi magát. Liberális honfitársaimnak is mondom: jobb vigyázni az ilyennel...

- olvasható Rákay Philip Facebook-bejegyzésében.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Kurucz Árpád)