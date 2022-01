Városháza-gate: a baloldal kamuügyet kiáltott, a Fidesz bízik a nyomozóhatóságokban

A baloldal által készített jelentés azt rögzíti: nem született olyan döntés, hogy a városvezetés eladja a Városháza épületét, és nem támasztotta alá semmilyen bizonyíték az „irányított pályázatokra” vonatkozó sejtetéseket sem, ahogyan a „jutalékos rendszer” működésére utaló nyomokat sem találtak. A Fidesz–KDNP képviselői kisebbségi véleményben foglalták össze megállapításaikat. Közölték: a rendelkezésre álló dokumentumok, a nyilvánosságra került hangfelvételek és a testület előtt tanúként megjelentek elmondása alapján megállapítható, hogy a Városháza eladása valószínűsíthetően tervbe volt véve, a jutalékos formában működő ingatlaneladási rendszer működése pedig valószínű, de azt csak a nyomozóhatóság tudja bebizonyítani.

A naprend vitájában Kovács Péter bizottsági elnök összegzést vont az elmúlt két hónap tapasztalatairól.

– Harminchat oldalban tettük le jelentésünket a bizottság elé, a mellékletekkel együtt több mint háromszáz oldal. Ezzel szemben a többségtől kaptunk egy kétoldalas véleményt – mondta el Kovács Péter, aki hozzáfűzte: a bizottságnak nem volt egyszerű a munkája, hiszen azzal a baloldali többséggel indultak neki a vizsgálatnak, akit vizsgáltak. Mint kiderült: a négy Karácsony Gergelyt támogató tagból három ott volt azon az ominózus döntésen, amikor arról döntöttek, hogy mi legyen a Városházának a további sorsa. A fideszes bizottsági elnök arra is kitért, hogy a baloldal több alkalommal is korlátozta a bizottság munkáját, határozatképtelenné tették az ülést vagy éppen időkorlátot szabtak a bizottsági ülés idejének. Ennek ellenére számos megállapítást tudtak előterjeszteni.

A fideszes jelentésből kiderült: a Városháza eladása napirenden volt, a fővárosi önkormányzat vezetésének tudtával, negyvenmilliárdért volt kínálva. Ezeket a kijelentéseket Barts J. Balázs nem cáfolta, sőt megerősítette. A vizsgálóbizottság előtt megjelent tanú elmondta: egy másik megbeszélésen megtudta, hogy jutalékos rendszer működik a fővárosi vagyonértékesítésnél, és tíz százalék a jutalék, mert fővárosi magasabb köröknek is részesedniük kell ebből a dologból.

Kovács azt is leszögezte, hogy meg tudták állapítani, hogy hangfelvételen azok a személyek beszélnek, akiket megneveztek. Senki, aki megjelent a vizsgálóbizottság ülésén, nem tagadta ezt a tényt, csupán azzal védekeztek, hogy összevágott felvételekről van szó. Kiderült, hogy a Mocsárősdűlőt valóban be akarták építeni, és a Tétényi úti ingatlant is eladták volna. Kovács Péter elmondta: egyértelmű, a baloldal el akarta tusolni az ügyet, hozzátéve: Karácsony Gergely jobban tenné, ha lemondana.

A baloldali képviselők, köztük Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület DK-s polgármestere hazugsággal vádolta meg Kovács Pétert, szerinte elnöki pozícióját nem töltötte be megfelelően, ezért volt, hogy érvényteleníteni kellett a vizsgálóbizottság egyik ülését. Szaniszló azt is hozzátette: hamis tanút hozott a Fidesz.

Láng Zsolt, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője határozottan visszautasította a vádakat, nyomatékosította: a vállalkozó önként jelentkezett, levelét felolvasták, és behívták az ülésre. A tanú a nyomozóhatóság előtt is vállalja szavait. V. Naszályi Márta párbeszédes polgármester, Karácsony Gergely párttársa szerint az Anonymous által nyilvánosságra hozott hangfelvételeken csupán magánvélemények hangzanak el, Soproni Tamás momentumos polgármester szerint bármikor lehet két embert találni, akik bármelyik kocsmában hasonló beszélgetéseket folytatnak. Pintér Gábor fideszes képviselő erre reagálva azt mondta: nem egy kocsmában beszélgetnek, Bajnai Gordon egykori miniszterelnök beszél rajta.

Bagdy Gábor KDNP-s képviselő szerint a két jelentés kétféle szemszögből készült el. A bizottság több kérdésben nem tudott cáfolni, sem megerősíteni, mert a vizsgálóbizottság nem nyomozóhatóság.

A Fidesz–KDNP-frakció szerint volt értelme a bizottság felállításának, mert két hónapon keresztül tudtak párbeszédet folytatni, és tanúkat meghallgatni. A jobboldal visszautasítja azokat a vádakat, hogy ők hoztak volna tanút, bárkit is besároztak volna, ezek mind aljas rágalmak. Láng leszögezte: továbbra is erős a gyanú, a nyomozóhatóság majd döntést hoz. Politikai következmények vannak, sokaknak el kellene gondolkodniuk azon, folytatni akarják-e a munkájukat.

A Fővárosi Közgyűlés ülésén Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes már teljesen mást mondott, mint az ATV-ben. Azt állította: olyan dokumentumra hivatkozott, amely a lehetséges irányokat tartalmazta a Városháza felújítására. Hangsúlyozta: olyan dokumentum létét erősítette meg, amely nem a Városháza eladására, hanem megújítására vonatkozott. Kiss László, DK-s óbudai polgármester is tagadásba burkolózott, Barts J. Balázs vagyonkezelő állításával szemben azt mondta: ő a Mocsárosdűlő teljes zöldterületté nyilvánítását támogatta, a fővárossal egyetértésben. Erre Láng Zsolt úgy reagált: ha ő így gondolja, kérdezze meg Barts J. Balázst, miért mondta azt, hogy lepacsizott vele, és támogatni fogja azt a brutális beépítést, ami a tervekben szerepel.

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: MTI)