Egy mandátum miatt képtelen közös listát állítani a baloldal

Noha szombaton hivatalosan is kezdetét veszi a kampányidőszak, a listákat pedig legkésőbb február 26-ig kell leadni, a baloldal egyelőre képtelen a közös lista összeállítására. Pedig a gyorsaság saját érdekük lenne, hiszen hamarabb juthatnának hozzá a központi kampánytámogatáshoz, hamarabb vásárolhatnák meg a választói névjegyzéket és a Nemzeti Választási Bizottságba is előbb delegálhatnak tagot.

A hat baloldali párt egyetlen mandátumon vitázik úgy, hogy miniszterelnök-jelöltjük, Márki-Zay Péter már lemondott a saját frakcióról, és az általa kért három roma politikus listás szerepeltetése is bizonytalan.

– Az MSZP és a Párbeszéd listás mandátumainak számában nem sikerült megegyezni, ezért nincs még meg a közös választási lista – mondta az Inforádiónak Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke. Ismert: a szocialisták nyolc helyet szeretnének maguknak, míg a többi párt a Párbeszéddel közösen adna nekik ennyit. A társelnök megerősítette azokat a sajtóhíreket, miszerint

a legutóbbi közös listáról szóló tárgyaláson az MSZP–Párbeszéd Karácsony Gergely távolléte miatt nem vett részt, emiatt is csúszik a megegyezés.

Bár Kunhalmi Ágnes nem tért ki rá, a főpolgármester – aki egyben a Párbeszéd társelnöke is – azért nem jelent meg az egyeztetésen, mert a kérdéses időpontban épp síelt.

– Nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz, és ez nagy dolog, mert a rendszerváltás óta ennyi, tehát hat párt még nem állított közös listát – közölte az MSZP társelnöke. – Mindazonáltal az MSZP-nek és a Párbeszédnek az a fontos, hogy az előválasztás eredményét tükrözze a listaállítás, mert a népképviselet elve alapján az egyik legnagyobb eredménnyel 852 ezer embert tudtunk leszavaztatni, és az ő véleményüket nem lehet sutba vágni – közölte Kunhalmi Ágnes. Hozzátette: azt szeretnék, hogy a listaállítás közeledjen a valósághoz és „ne csak politikai szempontok vegyenek részt benne”.

Az MSZP társelnöke felhatalmazás híján azt nem akarta megmondani, mikor folytatódnak az egyeztetések. Szerinte a tárgyalásokra Karácsony Gergely hazaértével „napokon belül vagy záros határidőn belül” sor kerülhet, hiszen tartaniuk kell a közjogi határidőt is.

Ismert: az ország vezetésére ácsingózó baloldalon a közös államfőjelölt kérdésében sem tudnak dűlőre jutni, sőt még azt sem döntötték el, hogy egyáltalán érdemes-e kihívót állítaniuk Novák Katalinnal szemben. Márki-Zay Péter favoritja Iványi Gábor metodista lelkész, az Oltalom Karitatív Egyesület és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke, az SZDSZ volt országgyűlési képviselője, akit viszont a Jobbik nem támogat. Jakab Péterék a nyolcvanéves közgazdászt, Róna Pétert szeretnék államfőnek jelölni, aki korábban szoros kapcsolatban állt a Gyurcsány-kormánnyal, majd az LMP-vel – őt azonban a Párbeszéd vétózta meg.

KAKOFÓNIA – Ami átjön, kakofónia – fogalmazott az Inforádiónak adott interjúban Schiffer András, az LMP alapítója az ellenzékre utalva. Hozzátette: – Annyi jön át, hogy amit a Fidesz csinál, rossz, és mindennek az ellenkezőjét akarjuk csinálni. […] Ez nemcsak hogy édeskevés, hanem hitelteleníti is az ellenzéki mondandót, mert olyan megélése szerintem viszonylag keveseknek van, hogy minden alapvetően, beleértve a diagnózisokat is, úgy rossz, ahogy van, sőt továbbmegyek, igazából Márki-Zay Péternek az üzenete sem ez az óriásplakátokon – jegyezte meg Schiffer, aki azt is elárulta, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra adja majd a voksát.

