Elkészültek a tervek arra az esetre is, ha a háború közelebb kerülne Magyarországhoz

– jelentette ki a honvédelmi miniszer pénteken Szentesen, azt követően, hogy szemlét tartott a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Debrecen és Hajdúhadház térségébe induló egységeinél. Benkő Tibor kifejtette: a katonák humanitárius feladatként segítik a rendőrség, illetve a Belügyminisztérium munkáját, a Magyarországra menekülők fogadását, elhelyezését, a róluk való gondoskodást. A katonai készenlét pedig garantálja azt, hogy Magyarország területére ne sodródjanak át fegyveresek – húzta alá.

A tárcavezető továbbá hangsúlyozta: Magyarország a NATO tagjaként önerőből, nemzeti szinten oldja meg azt a feladatot, melyet más országok nemzetközi szinten próbálnak ellátni. Kiemelte, hogy

a NATO nagyra értékeli, hogy a magyar katonák képesek az országbiztosítási feladatot önállóan ellátni,

sőt csütörtökön a NATO védelmi minisztereinek megbeszélésén elismerően szóltak a magyar katonák felkészültségéről.

A miniszter jelezte azt is, nem lehet tudni, hogy az orosz agresszió mekkora területet érint, de minden eshetőségre készen kell állni. Nem kell megijedni, pánikba esni az ország keleti felében sem.

Arra az esetre, ha a háborús helyzet még inkább nyugatra tolódva közelebb kerül Magyarország határaihoz, a NATO-val egyeztetve elkészültek a tervek. A szükséges katonai képességeket Magyarország tovább tudja erősíteni önállóan vagy nemzetközi együttműködéssel

– rögzítette.

A honvédelmi tárca vezetője arról is beszámolt, hogy a szárazföldi és légi felderítők már megkezdték munkájukat, az előkészítő erők megérkeztek a keleti országrészbe, a harcoló és a kiszolgáló, támogató erők átcsoportosítása jelenleg is zajlik. A kötelékek zöme vasárnapig megérkezik célállomására. Amennyiben a helyzet rosszabbra fordul, újabb erőket csoportosíthatnak át. A miniszter kitért arra: fel kell készülni, hogy az ukrajnai mozgósítás miatt egyesek a zöldhatáron keresztül kívánnak magyar területre lépni. A katonák feladata a rendőri munka segítése. Előfordulhat olyan eset is, hogy menekülő katonák technikával vagy saját fegyverükkel érkeznek Magyarországra – mondta a miniszter.

