Márki-Zay már elemzővel, újságíróval vitázna

Márki-Zay Péter immár Bohár Dánielt is vitára hívta, erről a Megafon riportere posztolt videót közösségi oldalán. A baloldal jelöltje azután ajánlotta fel Bohárnak a lehetőséget, hogy a Megafon munkatársa is jelentkezett azért az ötmillió forintos jutalomért, amit Márki-Zay Péter annak fizetne ki, aki bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Fidesz nem hazudik, amikor azt mondja, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester megszüntetné a rezsicsökkentést, beengedné az országba a migránsokat, fizetőssé tenné az egészségügyet, Indiába küldené szemműtétre a magyar embereket, és bezáratna sürgősségi osztályokat és szülészeteket. Márki-Zay azt állította, továbbra is hazudnak róla, ezért hívta inkább vitára Bohárt.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője még csütörtök este posztolt közösségi oldalán arról, hogy őt is vitára hívta Márki-Zay. Deák Dániel lapunk érdeklődésére emlékeztetett arra, hogy több megafonos véleményvezérrel bizonyították:

a baloldal jelöltje igenis mondta, hogy eltörölné a rezsicsökkentést, hogy beengedné a bevándorlókat, hogy fizetőssé tenné az egészségügyet, és azt is, hogy a magyarok fogyasszanak kevesebb vizet.

Kitért rá, hogy Márki-Zayt saját videóiban elmondott mondataival szembesítették, „de mégis bemondta, hogy senki nem jelentkezett az ötmilliós nyereményért! Pedig mi jelentkeztünk, be is bizonyítottuk. Ezért végül sms-ben kerestem. Nem ismerte el a bizonyítékokat, helyette élő tévévitára hívott.” Az elemző hozzátette: a baloldalt Gyurcsány vezeti, ezért vele lenne értelme vitatkozni, de Márki-Zay Péter még azzal sem néz szembe, amit ő maga mondott. Ezt követően a baloldal jelöltje telefonon kereste az elemzőt, mint Deák Dániel tudatta, „ott magyarázta védhetetlen mondatait, és kérte, hogy menjünk vitázni a Hír TV-be vagy a Pesti TV-be”.

– Valahogy nem tudom elképzelni, hogy Orbán Viktor felhívja például Pulai András baloldali elemzőt amiatt, hogy csúnyákat mondott rá tegnap este az ATV-ben. És épp ez a lényeg: egy miniszterelnök vagy miniszterelnök-jelölt nem áll le vitatkozni újságírókkal, elemzőkkel és nem vele egy szinten lévő politikusokkal – jegyezte meg lapunk érdeklődésére Deák Dániel.

Hozzátette: „Ha ez megtörténik, akkor az az adott politikus politikai halálát jelenti. Ez volt a helyzet Karácsony Gergelynél is, aki szintén rólam készített videót, ahelyett, hogy Orbán Viktorral került volna konfliktusos helyzetbe. Ez is jól mutatja, hogy Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter is totálisan alkalmatlan miniszterelnök-jelöltnek.”

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kitért arra is, hogy Márki-Zay Péter összevissza beszél, még a saját korábbi szavait is képes letagadni és úgy tenni, mintha azt sosem mondta volna.

– Egy ilyen emberrel nincsen értelme vitázni, senki sem veszi komolyan. Márki-Zay egy komolytalan politikus, aki már annyira szeretné, hogy végre valaki komolyan vegye, hogy lassan járókelőket fog leszólítani, hogy vitázzanak vele. De szemmel láthatóan senki sem akar vele vitázni, hiszen tudják, úgyis letagadna mindent és hazudozna

– hangsúlyozta a politológus.

Deák Dániel azt is elmondta, hogy Márki-Zay eddigi kampánya egy szóval jellemezhető: katasztrófa. Ehhez kapcsolódóan a szakértő rögzítette, hogy miközben az az általános tapasztalat a korábbi választások alkalmával, hogy januárban már nem szokott az aktuális kormánypárt támogatottsága tovább nőni, most viszont még januárban is tovább nyílt az olló a kormánypártok és a baloldal között.

– Ez annak tudható be, hogy Márki-Zay botrányt botrányra halmoz, sértegeti a választókat és semmi érdemi mondanivalója nincsen. A választási plakátokon pedig lényegében a kormány által elért eredményeket hirdeti, így a rezsicsökkentést, a határkerítést és a családtámogatásokat. Ez totálisan érthetetlen ellenzéki kampány, ilyet még nem láttam! Nem meglepő, hogy még a baloldalon belül is sokan kritizálják, rossznak látják a kampányát

– jegyezte meg lapunknak Deák Dániel.

Mint ismert, Márki-Zay korábban Orbán Viktor miniszterelnököt hívta ki vitára. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója erre úgy reagált:

Mindenki tudja, hogy a baloldalon Gyurcsány Ferenc a főnök. Beosztottal pedig nincs értelme vitatkozni.

Később a baloldal jelöltje Lázár Jánost hívta nyilvános vitára. – Velem sem fog vitatkozni a baloldal jelöltje – reagált akkor a felkérésre a kormánypárti politikus, kiemelve: „Vitaképtelen az, aki nem mond igazat, aki sértegeti a más véleményen lévőket, aki becsapja saját szavazóit is. Aki a gondjaira bízott település helyett csak önmagát építi. Aki jobboldalinak mondja magát, mégis a gyurcsányi baloldal visszatéréséért küzd. Aki arra sem képes egyenes választ adni, hogy menni akar vagy maradni: a parlamentet választaná vagy a polgármesterséget?”

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Mirkó István)