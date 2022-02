Siklósi Beatrix: A bajba jutott családoknak ellátásra és szállásra van szükségük

Siklósi Beatrix azt is elmondta, hogy

a közmédia valamennyi csatornáján szó lesz arról, hogy miként lehet segíteni a bajba jutott családokon, amelyek számára elsősorban ellátásra és szállásra van szükség.

A médiaszolgáltató emellett a segélyszervezetekkel is felveszi kapcsolatot, a közvéleményt pedig folyamatosan tájékoztatja majd arról, hogy melyik országrészben tud segíteni – írja a Híradó.hu.

A Jónak lenni jó! kapcsán már jól ismert 1357-es nemzeti adományvonal továbbra is él, emellett a [email protected] e-mail-címre is lehet küldeni a felajánlásokat, amelyekről a Duna Televízióban minden hétköznap este 20.45-től, a Kossuth rádióban pedig a Napközben című műsorban 10.15-től számolnak be.

Siklósi Beatrix hozzátette, hogy

a Jónak lenni jó! keretén belül riportok készülnek majd azokról a magyarországi családokról, amelyek be tudják fogadni az Ukrajnából érkező családokat.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Siklósi Beatrix (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)