VV Fanni-gyilkosság: az ügyészi perbeszéd következhet

Tanúk meghallgatásával folytatódott a bizonyítási eljárás csütörtökön a VV Fanni néven ismertté vált Novozánszki Fanni meggyilkolása ügyében a Fővárosi Törvényszéken. A vádirat lényege szerint a lányt 2017-ben anyagi haszonszerzés reményében B. László ölte meg, aki azt állítja: a lány rosszul lett, és ő elszállította Fanni alélt testét „problémamegoldókhoz”. Tagadja, hogy ő ölte volna meg Fannit.

Csütörtökön a törvényszék meghallgatta B. Pétert, akinek a névjegyét valaki a lány e-mail címéről küldte el több mint egy hónappal Fanni eltűnése után. A tanú állítja: csak személyesen vagy telefonon tartották a kapcsolatot a lánnyal, e-mailben soha. Azt nem tudja, ki és milyen céllal küldte az ő névjegyét a lány e-mail címéről annak eltűnését követően.

Ezután a nyomozásban részt vevő egyik rendőr tanúskodott, aki nem tudott válaszolni arra a bírói kérdésre, miért nem nyomozták ki, hogy ki küldte B. Péter névjegyével a kérdéses emailt.

Megkezdődött csütörtökön az iratismertetés is. A bíróság kivetítőn bemutatta azoknak a szavaknak a listáját, melyekre a vádlott, B. László a lány eltűnése után keresett rá. A „vízi halottak, vízi hulla, Belize, kiadatás” szavakat kereste, valamint a rendőrség honlapján a körözöttek listáját is többször ellenőrizte. Arra a bírónői kérdésre, hogy miért éppen ezeket a szavakat kereste, B. László Bróker Marcsira hivatkozott, akit Belize-ből hoztak haza, hogy bíróság elé állítsák, és azt állította: nem emlékszik már, hogy mit pötyögött be a telefonjába.

B. László korábbi ügyvédje szerint a vádlott maximum személyi szabadság megsértése miatt, legfeljebb öt évet kaphat. A vád képviselője a vádiratban életfogytiglani szabadságvesztés kiszabását indítványozta azzal, hogy legkorábban harminc év múlva kerülhessen feltételesen szabadlábra.

A tárgyalás jövő héten várhatóan az ügyész perbeszédével folytatódik.

Borítókép: B. László vádlott a helyszíni tárgyaláson (Fotó: Máté Krisztián/Ripost)