Gulyás Gergely: Megegyezés alakult ki a közigazgatás reformjának sikeréről

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Mórahalmi Járási Hivatal új épületének átadásán vett részt, ahol arról beszélt, hogy 2010 és 2014 között számtalan országos és helyi szerv egyesítésével, közös vezetés alá vételével jött létre az egységes magyar közigazgatás-irányítás – írta az MTI.

A 2010 óta végrehajtott reformok közül az egyik, amelynek sikeréről közmegegyezés alakult ki, az a közigazgatás átalakítása – jelentette ki a miniszter. Hozzátette: mindazok, akik ezen dolgoztak, köztük Navracsics Tibor és Lázár János, eredményes munkát végeztek. Ennek köszönhető, hogy még a legalapvetőbb igazságokat is megkérdőjelező politikai viták során sem kérdés, hogy a kormányhivatali rendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket, jól működik, a polgárok megelégedésére intézi a közügyeket – hangsúlyozta.

Gulyás Gergely elmondta, hogy a területi közigazgatásban felgyorsultak a határozathozatalok, ma már eredményesebben, egyablakos rendszerben lehet az ügyeket intézni.

Gratulált Nógrádi Zoltán (Fidesz–KDNP) polgármesternek, aki 1994 óta vezeti a kisvárost, mert szerinte munkájának látványos jelei vannak a település elmúlt 25 éves fejlődésében.

Juhász Tünde, Csongrád-Csanád megye kormánymegbízottja arról beszélt, hogy az új kormányablak a mórahalmi járásban a harmadik, a megyében a tizenharmadik. A több mint harmincezer lakosú járásban a hét éve működő kormányablakokban 320 ezernél is több ügyfelet szolgáltak ki. A kormányablakokban jelenleg már több mint 2500 különböző ügytípusban lehet ügyet intézni – tette hozzá. Kiemelte, hogy a megyében az elmúlt hét évben több mint kilencmilliárd forintot fordítottak az ügyfelek fogadására szolgáló épületek korszerűsítésére. A Mórahalmi Járási Hivatal több mint ötszáz négyzetméteres alapterületű, háromszintes épülete hazai forrásból, 430 millió forintból készült el.

B. Nagy László, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője, egykori kormánymegbízott elmondta, hogy a mórahalmi a megyében az egyik legnagyobb forgalmú járási kormányablak, és fontos szerepet kap a Vajdaságban élő magyar állampolgárok ügyeinek intézésében is.

Mihálffy Béla, Csongrád-Csanád megye 2-es választókerületének kormánypárti országgyűlési képviselőjelöltje hangsúlyozta, a közigazgatás fejlesztése soha nem volt politikai kérdés. Konszenzus volt abban, hogy az állam és az állampolgár közötti kapcsolatot minél magasabb szintre kell emelni. A szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatás nemcsak egy jól hangzó gondolat, hanem összefoglalása is annak, ahogyan a kormánytisztviselők nap mint nap ellátják feladataikat. Az ország versenyképességét javítja, hogy egy helyen, gyorsan szolgálják ki az ügyfeleket – jelentette ki.

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: Havran Zoltán)