Humanitárius tanács alakult az ukrajnai menekültek megsegítésére

Humanitárius tanácsot alakított a kormány, hogy az ukrajnai menekültek segítése érdekében még összehangoltabbá és szervezettebbé tegye a kormányzati szereplők és a nagy karitatív szervezetek munkáját

– jelentette be sajtótájékoztatón a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandra tájékoztatása szerint a Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elnökségével megalakult tanácsban jelen vannak a köznevelés, a felsőoktatás, a szociális és a gyermekvédelmi terület, az egészségügy, a területi közigazgatás, a munkaügy, a nemzetpolitika, a Hungary Helps és a közlekedés képviselői is.

A kormányszóvivő arról is beszámolt, hogy kedden az ukrán határnál járt, megnézte, hogyan zajlik az átengedés, és felkeresett három segítségpontot is, ahol a nagy karitatív szervezetek, az önkormányzatok és a kormányhivatalok munkatársai látják el az érkezőket információkkal, étellel-itallal, biztosítanak nekik pihenési lehetőséget és lelkigondozói segítséget. Emellett a környék kormányablakai is folyamatosan nyitva tartanak – fűzte hozzá.

Mint mondta, február 24. óta majdnem 104 ezer ukrán menekült érkezett Magyarországra, közülük több mint 1300 embert helyeztek el állami segítséggel. Ennek kapcsán jelezte azt is, hogy továbbra is él a Híd Kárpátaljáért segélyprogram 1357-es adományvonala, valamint a 11711711-22222222 számlaszáma, amelyekre eddig több mint 200 millió forint felajánlás érkezett.

Elmondása szerint az állami vállalatok is segítenek, a MÁV-Start járatain ingyen utazhatnak az Ukrajnából érkezők, a Volánbusz pedig négy határ menti helyszínen, valamint a budapesti főpályaudvarokon biztosít buszokat a menekültek szállítására. A kormányszóvivő továbbá felidézte, hogy a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vezette delegáció vasárnap 30 tonna élelmiszert és 100 ezer liter üzemanyagot vitt Kárpátaljára, hétfőn pedig bejelentették, hogy 600 millió forint értékben küldenek élelmiszert, babaápolási és higiéniai termékeket.

Szentkirályi Alexandra bejelentését követően a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára megköszönte a lakosság részéről érkező segítséget és felajánlásokat. Mint mondta,

nem biztos, hogy minden felajánlást azonnal tudnak fogadni a karitatív szervezetek, de mindenkinek visszajeleznek, és mivel várhatóan hosszabb időre kell berendezkedni, így lehet, hogy később lesz szükség a segítségre.

Soltész Miklós kiemelte, hogy a karitatív szervezetek e-mailben várják az önkéntesek jelentkezését, szükség lenne továbbá pedagógusokra is, akik a gyerekek iskola utáni tanítását, magyar nyelvre oktatását vállalnák. A tartósélelmiszer-felajánlásokról szólva elmondta, hogy a határ menti segítségpontok megteltek, így nem oda, hanem az Aranyosapátiban lévő nagyobb raktárba vagy a segélyszervezetek országszerte megtalálható raktáraiba várják az adományokat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál szállások felajánlására is van lehetőség – fűzte hozzá.

Soltész Miklós végül arról is beszámolt, hogy kedden már találkozott és vasárnap újra találkozik az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága közép-európai képviseletének vezetőjével, aki megköszönte Magyarország segítségnyújtását, és várhatóan konkrét felajánlásokat tesz majd az ENSZ nevében.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra és Soltész Miklós (Fotó: MTI/Kovács Tamás)