Lembergben létesítettek humanitárius központot az ökumenikusok

Az Ökumenikus Segélyszervezet a háború első napjától kezdve folyamatosan dolgozik a három hete Ukrajnában kirobbant háború miatt – jelentette ki lapunknak a karitatív szervezet kommunikációs igazgatója. Gáncs Kristóf kiemelte, hogy a segítségnyújtásban a hangsúly Ukrajnán van, ahol az Ökumenikus Segélyszervezet több mint huszonöt éve jelen van.

A menekültáradat miatt a beregszászi állandó jelenlétünket meg kellett erősítenünk, illetve Lembergben is létrehoztunk egy új humanitárius központot. Ennek köszönhetően egyfajta logisztikai lánc alakult ki, ami azt jelenti, hogy a Magyarországon összegyűjtött és megvásárolt segélyárut folyamatosan, hetente több kamionnal szállítjuk Kárpátaljára, majd az adományok egy részét továbbvisszük Lembergbe

– mondta el a szervezet kommunikációs vezetője.

Sokrétű támogatások Kárpátalján

A beregszászi központ elsősorban Kárpátaljára koncentrál. Jelentős feladatot ad a munkatársaknak a Kárpátokon túlról érkező belső menekültek ellátása, eddig 60-70 ezer ilyen embert regisztráltak. Pontos számot ugyanakkor nehéz mondani, mert nem tudni, hogy mennyien maradtak Kárpátalján, és olyanok is lehetnek, akik a térségben vannak, de nem regisztráltak. – Ami biztosan kijelenthető, hogy jelenleg is több tízezer belső menekült van Kárpátalján, az áthaladók száma pedig ennek a többszöröse lehet – fűzte hozzá Gáncs Kristóf.

A belső menekülteken az Ökumenikus Segélyszervezet úgy segít, hogy oktatási intézményekben kialakított ideiglenes szállókat támogat Beregszászon és Nagyszőlősön. Emellett nagy figyelmet fordítanak a helyben maradókra is, részben, mert közülük is sokan nehézségekkel küszködnek, akár áruhiánnyal kell szembesülniük, miközben nem egy olyan család van, amely a gondok közepette is fogad be menekülteket.

Olyan is van, aki két-három családnak is ideiglenes szállást ad, ami nagyon nagy terhet jelent. Emellett az Ökumenikus Segélyszervezet olyan szociális intézményeket is támogat helyben, amelyek segítségre rászorulnak.

Lembergben biztonságban dolgoznak

– A Lembergben létrehozott központunk egy olyan városban nyújt segítséget, ahová talán a legnagyobb számban érkeznek menekültek, főleg arányaiban a város lakosságához képest. Mi a településen hosszú távú segítségnyújtásra készülünk, a szervezet tapasztalt kollégáit küldtök oda, olyanokat, akik korábban megjárták Afganisztánt, Irakot vagy éppen Etiópiát. Emellett a központot nemzetközi stábbal, szakértőkkel is megerősítettük, így Lembergben egy komoly humanitárius program előkészítése folyik, hosszú távra tervezünk a városban – fogalmazott a szakember.

Gáncs Kristóf kiemelte: jelenleg a munkatársak biztonságosan tudnak dolgozni Lembergben, de folyamatosan figyelik a helyzetet, egyeztetnek a nemzetközi szervezetekkel, az önkormányzattal és az ukrán állammal. Remélik, hogy a helyzet békés marad, így Lemberg lehet a nagy nemzetközi segélyprogramjuk központja.

A gyűjtés folytatódik

Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai az ukrajnai háború kitörése óta jelen vannak a határon is. Beregszász előtt, Asztélynál, még az ukrán oldalon is dolgoznak, Magyarországon pedig Barabásnál a Katolikus Karitász Segítő pontjával együttműködve támogatják a háború elől menekülőket. Leginkább a szállításban vállalnak szerepet, a menekülteket szállítják a záhonyi állomásra.

Emellett ott, a térségben, hét településen támogatunk befogadó családokat, illetve a szállásadásban is kivesszük a részünket. Több hotellel működünk együtt, olyanokkal, amelyek kapacitásokat tudtak felszabadítani a menekülteknek. Mi odaszállítjuk az embereket, és biztosítjuk az ellátásukat is. Továbbá három intézményünket nyitottuk meg Budapesten, Debrecenben és Miskolcon a menekültek előtt. Jelenleg is több mint száz főt szállásolunk el

– hangsúlyozta Gáncs Kristóf.

Folyik az adománygyűjtés is, hiszen hosszú távú munkára készül az Ökumenikus Segélyszervezet az ukrajnai helyzet miatt, próbálnak ezért tartalékot is képezni és pénzadomány gyűjteni.

Borítókép: Sok a munka a határ menti segítőpontokon (Fotó: Antti Yrjönen/FinnChurchAid)