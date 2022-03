Videóban mutatják be Márki-Zay kényszeres hazudozását

Márki-Zay Péter a mitománia tüneteit produkálja. Kétségtelen, kényszeres hazudozó

– világított rá legújabb videójában Bohár Dániel. A Pesti TV riportere arra hegyezte ki állítását, hogy Márki-Zay nemrégiben március 15-i beszédében arról panaszkodott; naponta érik gyűlölködő megjegyzések,

annak ellenére, hogy ő soha nem bántott meg senkit.

Bohár Dániel szerint viszont nincsen olyan ember Magyarországon, akit eddig ne bántott volna meg a baloldal miniszterelnök-jelöltje. A riporter ennek alátámasztására össze is gyűjtötte Márki-Zay Péter legdurvább sértegetéseit.

Mint a felvételen bemutatta, hogy

sértegette a miniszterelnök-jelölt a vidékieket, akiket falusi, egyszerű, tudatlan embereknek nevezett; a nőket, akik szerinte nem tudnak helyesen írni; Márki-Zay szerint pedig ostoba az, aki azt hiszi, hogy a Fidesz bevándorlásellenes.

De volt példa arra is, hogy azokat, akiknek fontos a rezsicsökkentés, sötétben tartott, trágyával etetett gombáknak titulálta, ezzel sértve meg őket. Bohár Dániel videójában arra is emlékeztetett, hogy Márki-Zay kijelentette: nem fog bocsánatot kérni mindezekért.

– Egészen elképesztő ámokfutás, morális mélység ez. Április 3-án mutassuk meg a sértegető és hazudozó baloldalnak, hogy merre van az előre – mondta Bohár Dániel.

Márki-Zay sértegetéseiről a Magyar Nemzet is közölt korábban egy cikksorozatot, a Mediaworks Hírcentruma pedig videós összeállításában azt is felidézte, hogy a miniszterelnök-jelölt sértegette korábban a zsidókat is, és a homofób kijelentések sem állnak távol tőle.

Borítókép: Márki-Zay Péter Fotó: Havran Zoltán