Kilencven kamuszervezettel erősít Jakab

– Elképesztő paródiát csinált a Jobbik a választásokból azzal, hogy az országos lista őt illető első 12 helyére négy olyan embert tett fel, akik a párt alkalmazottai, adminisztratív dolgozók, soha semmilyen politikai munkájuk nem volt, senki nem ismeri őket. Úgynevezett fregoliemberek, hogy ha majd kiderül hányan kerülnek be a listáról, ebből a négyből, aki bejut, majd lemond a mandátumáról, és a párt elnöksége dönti el, hogy a mandátumot ki kapja. Ez megcsúfolása a választásoknak – mondta Varga-Damm Andrea a Mediaworks Hírcentrum Narratíva című műsorában. A Jobbik egykori politikusa úgy fogalmazott, szerinte Stummer János azt akarja elérni, hogy ha már az új elnökség dönt erről a két helyről [Szabó Hajnalka, Végh Noémi], ami rájuk szakadt még, akkor olyan emberek jussanak be a parlamentbe, akik oda valók.

Varga-Damm Andrea ezzel megerősítette lapunk azon információit, miszerint a mostani előre hozott tisztújító kongresszus hátterében két jobbikos mandátum sorsa áll.

Mint írtuk, Szabó Hajnalka és a frissen mandátumhoz jutott Végh Noémi ugyanis nem szándékozik beülni a parlamentbe, a két képviselői helyre pedig mind Jakab Péter, mind Stummer János emberei igényt tartanak. A május 7-i elnökválasztás pedig eldöntheti, melyik megválasztott pártelnök határozhat a mandátumok betöltéséről. Stummer János elnökjelölti szándéknyilatkozatában ugyan azt írta, ha a tagság bizalmat szavaz neki, és ő lesz a Jobbik következő elnöke, esze ágában sincs beülni a parlamentbe, az azonban nyilván fontos lehet, hogy a frakcióban őt támogató és őt képviselő politikus dolgozzon. Varga-Damm Andrea a műsorban arról is beszélt, „ebben a pártban egy ideje már nem tisztességesen zajlik a választás”.

Ahogy hatvan kamuküldött volt a 2020. január 25-i ülésen, akiknek kötött mandátuma volt, hogy a „csapatra” [Jakab Péterre] kell szavazni, most kilencven ilyen kamuszervezetet készítenek elő, hogy a Jakab Péter–Potocskáné elnökhelyettesi tandem nyerjen, bárki is indul velük szemben

– fogalmazott. A volt jobbikos szavai megint csak alátámasztják lapunk értesüléseit, mely szerint Jakab Péter az országgyűlési választások előtt annyira tartott a vereségtől, illetve az azt esetlegesen követő belső harcoktól, hogy még időben kitalált egy mestertervet, amellyel meghekkelheti a párt tisztújítását. Eszerint megbízható emberekkel több kisebb pártszervezetet alapít, amelyek delegáltjai rá fognak szavazni az elnökválasztás során. Úgy tudjuk, a Jobbik jelenlegi vezére ezt a feladatot arra a – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei – Földi Istvánra bízta, akivel korábban egy videóban együtt ropták a táncot egy szabolcsi disznótoron.

Mint írtuk, egy ilyen pártszervezet létrehozásának a menete a következő: a Jakab Péter által kinevezett pártigazgató, Lejer Zoltán engedélyezése után létre jöhet a helyi alakuló ülés, amit szintén a pártigazgató szignál, majd ezt követően az országos elnökségnek kell elfogadnia az alakítás tényét. Egy kisebb faluban három emberre van szükség egy szervezet létrehozásához.

Ráadásul az sem követelmény, hogy a tagok helyi lakosok legyenek. Néhány nap alatt így Jakabék több szervezetet hozhattak létre, amelyek delegáltjai a jelenlegi pártelnök mellett tehetik le majd a voksukat.

Mindezt még a tisztújító kongresszus időpontjának bejelentése előtt kellett megtennie a jelenlegi pártelnöknek, hiszen arra csak az addig bejegyzett szervezetek delegálhatnak jelöltet. Varga-Damm Andrea egyébként már pár nappal ezelőtt saját közösségi oldalán is arról írt, a Jobbik elnökválasztásának eredménye „azon múlik, hogy a választás szervezői most melyik jelöltek érdekében szerveznek kamu-alapszervezetek küldötteit, ahogy a 2020. január 25-i választáson is volt”. – Ugye, emlékszik mindenki, aki ott volt, hogy a 336 szavazatot három és fél órán keresztül számolták, mert az egyik ládában hatvan darab ugyanazzal a kézzel írt, csak a „csapatra” [Jakab Péterre] leadott szavazat volt, míg a többiben vegyesen voltak a szavazatok az összes jelöltre szavazva, s ez nem tetszett azoknak, akik tisztességes versenyt kívántak? – tette fel a kérdést Varga-Damm Andrea.

Borítókép: Jakab Péter, a Jobbik elnöke a Műegyetem rakparton (Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán)