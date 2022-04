Mától kezdődnek az óvodai és általános iskolai beiratkozások

Az óvodai beiratkozás – ami idén 92 ezer gyermeket érint – április 20. és május 20. között lesz. Minden gyermeknek, aki augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, szeptembertől legalább napi négy órában óvodai nevelésben kell részesülnie annak érdekében, hogy időben elkezdődhessen a közösségbe szoktatása és felkészítése a majdani iskolakezdésre. A felvételt a szülőnek, gondviselőnek kell kérelmeznie. A kötelező felvételt biztosító óvodák listája és a körzethatárok elérhetők az Oktatási Hivatal (OH) honlapján.

Az adott településen a beiratkozás módjáról és pontos idejéről az óvoda, illetve az önkormányzat ad tájékoztatást. Ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja, a gyermek abban az évben, amelyben negyedik évét betölti, augusz­tus 31-ig felmenthető az óvodai foglalkozások alól. Az óvodakezdés halasztását április 15-ig lehetett kérelmezni a területileg illetékes járási hivatalnál. A bölcsődék szintén legkésőbb április 15-ig jelezhették az OH-nak, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt. Ebben az esetben, és ha a gyermek a kötelező óvodai nevelést a területileg illetékes pedagó­giai szakszolgálatnál korai fejlesztésben és gondozásban teljesíti, nincs szükség óvodai beiratkozásra.

Minden gyermek, aki augusz­tus 31-ig betölti a hatodik életévét, tankötelessé válik. Ez idén várhatóan 88 ezer óvodást érint. Azokat a tankötelessé vált és iskolaérett gyerekeket, akik ősszel, vagyis a 2022/2023-as tanévben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat, április 21–22-én írathatják be szüleik a a lakóhelyük szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára. Könnyebbség, hogy a KRÉTA rendszerben a szülők előzetesen rögzíthették gyermekeik adatait. Amennyiben a választott iskola igazgatója a felvételt elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. A tankötelezettség halasztása kizárólag azok esetében lehetséges, akik számára az OH engedélyezte azt, hogy további egy nevelési évig óvodában maradjanak, vagy akik rendelkeznek az erre vonatkozó, a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága által kiállított szakvéleménnyel. Ha a gyermek óvoda- vagy tankötelezettségét Magyarország területén kívül teljesíti, azt be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.