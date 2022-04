Megakadályozta a Fidesz–KDNP a miskolci baloldal hitelfelvételét

Választási veresége után megdöbbentő a baloldal ámokfutása Miskolcon, eszeveszettül próbálta a városvezetés menteni az irháját, ezért a mai közgyűlésen 8 milliárd forint gigahitel felvételi igényét fogalmazták meg

– erről beszélt csütörtökön sajtótájékoztatón a Fidesz miskolci frakcióvezetője. Nagy Ákos kifejtette, hogy ez még mind nem elég nekik. Szavai szerint a rekordhitel után a rekordkamatokat is a miskolciakkal szerették volna megfizettetni a balliberálisok. – Az eddig Dubajban nyaraló városvezetők miatt elhalasztott közgyűlésen – élén Veres Pál polgármesterrel – ezáltal drasztikusan akarták megsarcolni a miskolci családokat. Így egy átlagos családnak akár 3-400 ezer adóforintjába is kerülhetett volna a baloldal hozzá nem értése és alkalmatlansága – fogalmazott Nagy Ákos. Hozzátette: ez a 8 milliárd a miskolciak adóbefizetéseinek több mint a fele, kamattal együtt elérhette volna a város teljes adóbevételét. – Ha nem sikerült volna a hitelfelvételt megakadályozni, akkor önök egy minden szakmaiságot nélkülöző, egymásra is acsarkodó városvezetés lyukas zsebébe öntötték volna a pénzt, ahonnan ki tudja, kikhez, és milyen célra vándorolt volna az. Közülük valakiknek lehetséges, de hogy Miskolcnak nem ez az érdeke, az biztos – mutatott rá.

Hozzátette: az ügyet csütörtökön zárt ülésen tárgyalta a közgyűlés, és ott sikerült megakadályozni a giga méretű hitel felvételét, ezzel Miskolc megmenekült.

– Köszönjük, de ebből nem kérnek a miskolciak, és ezt kifejezték a mostani választásokon is! Ezzel összhangban sikerült most megakadályozni azt, hogy a baloldal belerúgjon az emberekbe a hitelfelvétellel és az extra kamatokkal – fejtette ki a politikus.

Nagy Ákos kiemelte: a magyar kormány eddig jelentős összegekkel támogatta a miskolci családokat, akik visszakapták a 2021-ben befizetett szja-t, a nyugdíjasok megkapták a nyugdíjemelést és a 13. havi nyugdíjat, sok miskolci érzi a minimálbér-emelés pozitív hatását, ahogy a 25 éven aluliak az szja-mentességet. Szavai szerint a baloldal képtelen arra, hogy felelősen és jól gazdálkodjon a városi bevételekkel. Úgy véli, a baloldal elvesztette a miskolciak bizalmát, alkalmatlan arra, hogy vezesse a várost.

A miskolciakat újra be akarták csapni, de nem hagytuk, hogy több százezer forintot fizessenek a miskolci családok! Fizessenek Veres Pálék és a baloldal, ha már ilyen helyzetbe hozták a várost. Ha pedig nem fognak fizetni, akkor mondjanak le és távozzanak a közéletből, mert alkalmatlanok és méltatlanok arra, hogy képviseljék a miskolciak érdekeit

– fogalmazott Nagy Ákos.

Borítókép: A Fidesz–KDNP teljes helyi frakciója kiáll a miskolciak mellett (Fotó: Fidesz, Miskolc)