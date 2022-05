Sérült, rossz állapotú kukákat kaphatott a BKM

Legalább egy városnyi, javarészt törött, sérült kukát is megvásárolt a BKM az elnyert hulladékszállítással, ami dupla veszteséget hoz a főváros költségvetésének – tudta meg a Magyar Nemzet. A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) ugyanis a saját szolgáltatási területein jelenleg díjmentesen cseréli az elhasználódott, törött, sérült hulladékgyűjtő tartályokat. Rá­adásul nemrégiben egy másik pályázatot is elnyert a BKM Hulladékgazdálkodási Divíziója.

Lapunkhoz eljuttatott információk szerint a fővárosban csaknem nyolcszáz közületi ügyfél esetében, ahol társvállalkozói, maszek cégek (többek között a Multiszint Kft., Merkon Kft.) végzik a szemétszállítást, a BKM megvásárolja a magáncégek 120, és 240 literes javarészt rossz állapotú kukáit, így ezeket is díjmentesen cserélik majd a jövőben, de a szemetet továbbra is a társvállalkozó cégek gyűjtik be. A régi, nagy számban törött szemétgyűjtők megvásárlása már eleve veszteséges, és ha hozzávesszük, hogy ezeket díjmentesen cseréli a BKM, nem nehéz kiszámítani, ez mekkora kárt okoz a fővárosnak. Arról is értesültünk, hogy az új Econic hulladékgyűjtő célgépek beürítő szerkezeti sebessége nincs egységesen beállítva, ezért sorra mennek tönkre az 1,1 köbméteres, drága fém- és műanyag konténerek főváros szerte. Az új Econic célgépek lényegesen gyorsabban emelik a tartályokat, és a rakodók sok esetben nyitott tetővel emelik a konténereket, így az edények teteje beszorul, sok esetben pajszerrel sem tudják kinyitni őket a lakók.