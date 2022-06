A fővárosi szeméthegyek már a baloldalnál is kiverték a biztosítékot

Június 17-én a megváltozott közterület-használatra hivatkozva a Budapesti Közművek (BKM) bejelentette: július 1-jétől negyvenegy fővárosi helyszínre százötven darab szemetest fognak kihelyezni.

A gond viszont az, hogy ezzel a fővárosi önkormányzat a korábban leszerelt háromezer fővárosi kukának csupán az öt százalékát pótolja, ami kerületenként mindössze néhány darabot jelent. A Metropol cikke szerint az egyik leginkább érintett kerületben, Józsefvárosban például csak hat új szemetest raknak ki, azokat is mind a József körúton.

Az egyre tarthatatlanabb helyzetet már a baloldali kerületek vezetői sem nézik jó szemmel. Az MSZP-s Tóth József vezette XIII. kerületben is egyre nagyobb problémát okoztak már a szeméthegyek, ezért a kerületi közszolgáltató zrt., az AngyalZöld tizenegy darab nyolcvanliteres kukát helyezett ki a Kádár utcában. Ugyancsak megelégelte a szemetesekből kifolyó hulladékot és a Budapestet elöntő koszt a Kétfarkú Kutya párt is, ezért gerillakukákat helyeztek ki városszerte, amiket a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) helyett a lakosok ürítenek. A lap beszámolójából továbbá kiderül, hogy Zugló MSZP-s polgármestere is hibás döntésnek tartja a 2020-as tömeges kukaleszerelést.

Néhány tízmilliós megtakarításért lehet, hogy ma már nem szereltetnénk le azt a háromezer utcai kukát. Ezt egy hibának lehet mondani

– ismerte be június 12-én a Hír TV-ben Horváth Csaba, utalva ezzel Karácsony Gergely főpolgármester szakszerűtlen döntésére.

A budapesti városvezetés legújabb lépésére a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője is reagált. Wintermantel Zsolt Facebook-bejegyzése szerint

ha a cinizmusnak van mértékegysége, akkor az egészen biztosan egy Karácsony Gergely!

A frakcióvezető kiemelte: ez a döntés azért is felháborító, mert annak ellenére, hogy a fővárost elönti a szemét, a főpolgármester korábban háromezer kukát szereltetett le Budapest utcáiról. Most pedig nagyon tudományosan bebizonyítva, sikerként kommunikálja azt, hogy százötven kukát fognak visszarakni. – Valaki nem fogja meg a kezét a főpolgármesternek, és kíséri körbe a fővárosban, hogy lássa áldásos tevékenységének eredményét?! – tette fel a kérdést Wintermantel Zsolt.

Mindezek ellenére azonban a fővárosi önkormányzat továbbra sem ismeri el, hogy komoly gondot okoz a szeméthelyzet a fővárosban, így aztán a turistákkal, a Covid utáni nyitással és a sportrendezvényekkel indokolják a döntést.

Emlékezetes,

a fővárosi önkormányzat vezette Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) spórolásra hivatkozva szereltette le a fővárosi köztéri szemetesek harminc százalékát. Ezzel az akcióval 120 millió forintot akartak megspórolni, ami Budapest 390 milliárdos költségvetésének mindössze a 0,03 százaléka.

Borítókép: Szeméthegyek a Margitszigeten (Fotó: Metropol/NZ)