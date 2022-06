Aszódi kettős gyilkosság: gyöngyösi rendőröket fenyíthettek meg

L. Tamás és felesége elváltak, a gyerekek az édesanyával együtt éltek a Heves megyei Vámosgyörkön. Azon a tragikus hétvégén, szombaton vitte el láthatásra magához a lányokat, és a vizsgálat megállapítása szerint még azon az estén megölte őket, majd visszatérve Heves megyébe öngyilkosságot kísérelt meg. Miután a gyerekeket nem vitte haza a láthatás végén Vámosgyörkre, az anya azonnal a rendőrséghez fordult. Bejelentésében azt is elmondta, hogy a volt férj egy évvel korábban már életveszélyesen megfenyegette az egész családot, amit akkor be is jelentett a rendőrségen és a gyámügyön.

Az ORFK érdeklődésünkre nem árulta el, hogy melyik rendőri egységnél, pontosan mit hibáztak a megfenyített rendőrök.

Az tény, hogy Vámosgyörkön csak körzeti megbízott van. Az édesanya vélhetően ott tett bejelentést a lányok eltűnéséről. Egy kmb-s azonban közvetlenül nem intézkedhet egy másik, esetünkben Pest megyei településen, ehelyett betartva a szolgálati utat a Gyöngyös Városi Rendőrkapitányságot kellett értesítenie.

A gyöngyösiek keresték meg a Gödöllői Rendőrkapitányságot, ahova az Aszódi Rendőrs tartozik, kérve, keressék fel L. Tamás aszódi lakhelyét, hogy ott vannak-e a gyerekek, vagy sem.

Lapunk úgy tudja, a gyöngyösi megkeresésben nem szerepelt az az információ, hogy L. Tamás korábban életveszélyesen megfenyegette a családját. Az aszódi rendőrsről kiment egy járőr, becsengetett, de nem nyitott ajtót senki, és nem is tapasztaltak olyan körülményt, ami miatt jogszerűen fel tudták volna nyittatni lakatossal a bejárati ajtót.

Értesülésünk szerint a tényfeltáró belső vizsgálat egyértelműen megállapította: a Heves megyei rendőrök több hibát is vétettek, a Pest megyeiek azonban vétlenek a történtekben.

A rendőrség egy laptársunknak az alábbi választ küldte:

„Az állományilletékes parancsnokok öt rendőrrel szemben indítottak fegyelmi eljárásokat, amelyekben különböző mértékű – jelentős tárgyi súlyú ­– fenyítéseket szabtak ki. A vizsgálat megállapította, hogy a bizonyított szakmai mulasztások nem voltak befolyással a bűncselekmény végkifejletére, a gyermekek halálára.”

A gyerekek már halottak voltak, amikor az aszódi őrs járőre becsengetett L. Tamás ajtaján.

