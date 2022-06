Padányi Biró Márton és a néma prédikáció

Mária Terézia 1741-ben vonult be Pozsonyba, hogy a magyar rendek támogatását kérje trónja megtartásához. A pozsonyi Országgyűlésen Padányi Biró Márton veszprémi nagyprépost, a káptalan követe beszédében biztosította támogatásáról Mária Teréziát. Pár évvel később a királynő veszprémi püspökké nevezte ki Padányit, aki Sümegre költözött, a város pedig majd fél évszázad után ismét a fejlődés útjára lépett. A püspök eredetileg az osztrákok által lerombolt, felégetett sümegi várat szemelte ki székhelyéül, újjáépítve azt, de erről Mária Terézia által későn kiadott engedélye miatt végül lemondott. Padányi úgy döntött, hogy a vár lábánál akkor már meglévő, ferencesek melletti püspöki vendégház bővítésével alakítja ki palotáját, mely a magyar barokk építészet egyik kiemelkedő ékszerdoboza.

A sümegi püspöki palota 1775-ig adott szállást és otthont az egyház képviselőinek, sorsa ekkor szomorú fordulatot vett, az épület idejekorán hanyatlásnak indult, termei, könyvei, bútorai magára hagyottan várták sorsuk jobbra fordulását.

Később katolikus leányiskola működött az épületben, egészen 1948-ig, az egyházi iskolák államosításáig. Az államosítás után kollégiumként, általános iskolaként, technikumként funkcionált. Ezekben az évtizedekben a faldíszítéseket, freskókat lefestették, termeit falakkal leválasztották, a nyolcvanas évektől pedig az üresen álló püspöki palota végleg a pusztulás útjára lépett.

Püspöki üzenet

A felújítás egészen a 2010-es évek elejéig váratott magára, és ma már méltó emléket állít Padányi Biró Mártonnak, aki jelenlétével és tevékenységével mind vallási, mind kulturális fellendülést vitt a Balaton-felvidéki településre. Szokoliné Kocsis Mária, a sümegi műemlék vezetője büszkén vezetett minket körbe a háromszáz éves épületben, ahol az egykori barokk pompát tökéletesen sikerült a XXI. század modern technikájával úgy visszaadni, hogy a harmónia nem vész el.

– A kiállításon arra törekszünk, hogy Padányi életét és a palota építéstörténetét együtt mutassuk meg. Tudjuk, hogy a mai kor turistája új igényekkel érkezik, így lehetünk mi bájosan barokkok, az interaktív részt nem lehet kihagyni. Nem veszik el a téma és az üzenet, csak a módszer más

– fogalmazott a létesítmény vezetője, miközben a tárlat első helyszínére vezet, ahonnan a püspök egyik beszéde szűrődik ki. – Mivel a pozsonyi Országgyűlés Padányi életének is meghatározó része volt, ebben a szobában Mária Terézia pozsonyi látogatását ábrázoló festmény látható. A technika segítségével a látogató a képen szereplő alakokat is felfedezheti, így megtudhatjuk, hogy Benedek pápa követe is jelen volt a testőrkapitány és az esztergomi érsek mellett – mutatja a felvillanó fényeket, amivel megítélése szerint közelebb tudják hozni a történetet és a történelmet.

Tökéletes múltidézés

A palota termeiben tökéletesen sikerült felidézni a veszprémi püspök korát, a technikai lehetőségeket sikerült úgy felhasználni, hogy a vendég valódi időutazáson vehet részt. – A szobák falfestései koronként változtak. A felújításnál nehéz feladat volt, hogy melyiket hagyjuk meg, és persze a választott kort sem tudjuk teljesen felfedni. Ezért egy kivetítő segítségével mutatjuk be, mi is lehetett a falakon, levéltári leírások alapján igyekeztük visszaadni a Padányi korabeli falfestéseket – tudatta a létesítmény vezetője. Az eredmény önmagáért beszél: a zene és fényjáték lenyűgöző látványt nyújt, a látogató előtt egy több százéves fal elevenedik meg, a maga színvilágával, magával ragadó tájaival.