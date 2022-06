Vita a honvédelmi adatkezelésről

– Jogtechnikai pontosításokat tartalmaz, valamint az adatvesztés elkerülését tűzi ki célul a honvédelmi adatkezelésről szóló előterjesztés, amelynek elfogadását az alaptörvény kilencedik módosítása után elfogadott, a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló jogszabály megszületése teszi szükségessé – mondta ismertetésében Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára. Kijelentette: a biztonsági kihívások állandó részei lesznek az életünknek, ezért a haza védelmének és biztonságának megőrzése a legfőbb feladatunk.

Fidesz: Meg kell újítani az ország védelmét



Simon Miklós, a Fidesz vezérszónoka emlékeztetett: az előző ciklusban kezdték meg a honvédelem megújítását, amely fontos és sürgős munka, ezt mutatja az is, hogy egymást érik az egyre súlyosabb fenyegetések, amelyek Magyarország biztonságát érintik. Még véget sem ér az egyik nehéz helyzet, már kezdődik is a másik – tette hozzá. Úgy vélte, a Magyarország védelmét és biztonságát megőrizni hivatott struktúrák rendszerszintű megújításra szorulnak. Ezért módosítják a belügyi és honvédelmi ágazat jogszabályait, a folyamat részeként elfogadták az új honvédelmi törvényt, és ez tette szükségessé a mostani előterjesztést is – magyarázta. Kiemelte: egységes szerkezetű, áttekinthető, az új védelmi struktúrába jól illeszkedő szabályozás váltja fel a korábbit, aktualizálja a vonatkozó előírásokat.

A KDNP támogatja a javaslatot



Vejkey Imre, a KDNP vezérszónoka kifejtette: fontos az összehangolt védekezés jogi alapjának megteremtése, ennek részeként a mostani javaslatban kiemelt cél az adatvesztés elkerülése, valamint technikai pontosításokat is tartalmaz a tervezet. Pártja támogatja az előterjesztést – közölte.



DK: Miért van szükség az adatbázisra?



Vadai Ágnes (DK) arról beszélt, hogy egy olyan országban, ahol átlátható viszonyok vannak, ellenőrzik a hatalmat, és nem a hatalom akarja ellenőrizni az állampolgárokat, ez egy unalmas vita lenne, és az indoklás alapján is úgy tűnik, hogy egyszerű technikai jellegű módosításról van szó. Ugyanakkor az elmúlt hetekben egyre gyakrabban került szóba a sorkatonai szolgálat visszavezetése, a honvédelmi alapba jelentős összeget tesz a kormány, ráadásul „őrült vásárlásba kezdtek” a honvédelmet illetően, és mindez mégis fontossá teszi ezt a javaslatot – vélekedett. Úgy látja, a létrehozni kívánt adatbázis hatalmas mennyiségű rendkívül érzékeny adatot tartalmaz, és felmerül a kérdés, miért éppen most akarnak egy ilyen teljes körű, „mindent is tartalmazó adatbázist” létrehozni. Nem világos, kinek az érdekében van erre szükség – jelentette ki. Felvetette, hogy tervezik-e visszavezetni a sorkötelezettséget. Vadai Ágnes azt is firtatta, hogyan tudják majd megvédeni az adatokat.



Jobbik: Remélhetőleg a honvédség felkészült



Sas Zoltán (Jobbik) szerint a javaslat rendkívül széles körben szabályozza a honvédelemmel kapcsolatos adatok kezelését. A honvédelem nemzeti ügy, amelynek a pártpolitikai kérdések felett kell állnia, de fontos a javaslat alapos megvizsgálása a döntés előtt – mondta. Hozzátette: az ukrajnai háború is azt mutatja, hogy hatékony és megvalósítható intézkedésekre van szükség. Úgy vélte, felmerülnek kérdések a tervezettel kapcsolatban, például nem minden esetben világos, mi történik az adatokkal, vagy miért kell hosszú ideig megőrizni azokat. Remélhetőleg a honvédség felkészült a jogszabály életbe lépésére, mert a tervezettnél előbb tárgyalják – közölte.



MSZP: A NAIH állásfoglalásának megfelelően kellene javítani a javaslatot



Harangozó Tamás (MSZP) szerint ezt a törvényjavaslatot akár száz százalékkal is elfogadhatná a parlament, mert nem szól másról, mint a honvédelem adatkezelési szabályairól, ami alapján az állampolgárokat háború esetén mozgósítani lehet. Úgy látta ugyanakkor, nem támogatható a javaslat, mert fennmaradna a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által is kifogásolt szabály, amely alapján bizonyos adatokat ötven évig kellene kezelni. A képviselő azt is kifogásolta, hogy 15 évig kellene megőrizni azok adatait, akik honvédségi objektumba lépnek be.



Mi Hazánk: Súlyos kérdéseket vet fel az oltással kapcsolatos adatok nyilvántartása



Novák Előd (Mi Hazánk) szerint súlyos kérdéseket vet fel, hogy nyilván akarják tartani a védőoltás felvételére vonatkozó információkat. Elmondta, nagyon komoly létszámhiánnyal küzd a honvédség, ezért különösen nagy hiba, hogy kirekesztik a honvédségből azokat, akik ezeket az oltásokat nem vették fel. Azon véleményét is hangoztatta, hogy a magyar állampolgárok világnézeti meggyőződését is nyilvántartják, és kirekesztik a nemzeti radikális kötődésű fiatalokat a honvédségből. Elmondta, a honvédség jelenlegi állapotában nem biztosított az ország védelme, a korábban több sebből vérző sorkatonai szolgálat megszüntetése komoly csapás volt az ország védelmi erejére. Nem tartotta ördögtől valónak a katonaság bevetését polgári ügyekben. Ha a Mi Hazánkon múlna, kapna még feladatot a honvédség a no-go zónákban – tette hozzá.

Zárszó



Az elnöklő Jakab István az általános vitát lezárta, majd Vargha Tamás államtitkár zárszavában jelezte, megnézik a NAIH állásfoglalását, és ha kell, javítják a törvényszöveget. Szerinte Vadai Ágnes olyan dolgokat lát bele a javaslatba, amelyek nincsenek benne.

Nem a kormány volt az, amely a választási kampányban tiltott adatbázist épített és azt külföldi szerveren tárolta – közölte.

Elmondta azt is, a honvédelmi miniszternek az a szándéka, hogy a lehető legszélesebbre tárja a kapukat az önkéntes szolgálatra jelentkezők előtt.