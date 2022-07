A főváros közömbös volt az impozáns köztereken uralkodó állapotok iránt

– A főváros önkormányzata jóformán egyáltalán nem látta el a Vörösmarty és Podmaniczky terek üzemeltetését – tájékoztatta lapunkat a belváros önkormányzata, miután kiderült: Karácsony Gergely főpolgármester múlt héten bejelentette, hogy a Fővárosi Önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordul, illetve a bíróságon pert indít a tulajdonelvonásért az alaptörvény szerint járó kártalanítás érdekében, miután a parlament négy budapesti közterület államosításáról döntött.

A Vörösmarty, a Podmaniczky, a Széchenyi tér és a József Attila utca állami tulajdonba kerülése ügyében a belvárosi önkormányzat lapunknak kiemelte: a kormány a Podmaniczky tér és a Vörösmarty tér a belváros önkormányzata által történt megújítására jelentős anyagi forrást biztosított. Hangsúlyozták, hogy a megújított terek 2019. évi átadását követően a főváros önkormányzata teljesen elhanyagolta az üzemeltetésüket. – Ez egyrészt az impozáns terekhez méltatlan állapotokat eredményezett, másrészt veszélybe sodorta a felújítások eredményeinek fennmaradását, például a növényeket nem öntözték, a fák tetvesek lettek. Az ellátatlan üzemeltetési feladatok eddig is belváros önkormányzatára hárultak, így a terek átvételével biztosítottá válik a belváros önkormányzata általi gondos üzemeltetés – hangsúlyozta az V. kerület, majd hozzátették: a terek tulajdonviszonyainak rendezése tehát nem a vagyonátruházást, hanem a gondos üzemeltetés biztosítását szolgálja.

Lapunknak kitértek arra is, hogy Karácsony Gergely a Vörösmarty tér és a Podmaniczky tér üzemeltetésével járó feladatokhoz közel sem ragaszkodott annyira, mint most a tulajdonjogához. Valamint annak ellenére, hogy most kifejezetten méltatlannak találja a tulajdonjog ellentételezés nélküli átvételét a kormány által, az üzemeltetési feladatok ellentételezés nélküli átadását Belváros önkormányzatának egyáltalán nem találta méltatlannak. Emlékeztettek: A főváros már 2021 októberében együttműködési megállapodásban rögzítette, hogy mindent megtesz annak előmozdítása érdekében, hogy ne csak megállapodás keretében, hanem rendeleti szinten is „megszabaduljon” a Vörösmarty és a Podmaniczky tér üzemeltetési feladataitól. Ezért 2021. október 12-én együttműködési megállapodás jött létre a Podmaniczky és Vörösmarty tér fenntartási feladatainak ellátásáról a Fővárosi Önkormányzat cége, a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. és a belváros önkormányzatának cége, a Belváros-Lipótváros Városüzemeltető Kft. között.

Hozzátették: a főváros önkormányzata volt az üzemeltetéshez szükséges anyagi forrása a terek közterület-használati bevételeiből, azonban ezeket a bevételeket nem fordították az üzemeltetési feladatellátásra. Mint írják, a közterületek-hasznosításából származó bevétel (például a Vörösmarty téri karácsonyi vásár) a főváros önkormányzatához került, amit bevallottan nem köztisztasági, hanem kulturális feladatokra fordítottak.

Egyébként korábban pont az ellenzék maga kezdeményezte a József Attila utca állami tulajdonba vételét. – Ne csak az V. kerület legszebben rendbe rakott tereit államosítsák, hanem azokat az utcákat is, amelynek a rendbe rakására a fővárosnak nincs pénze – javasolta az ellenzéki Tiéd a Belváros-frakció a közösségi oldalán.

Érdekes ugyanakkor: amikor 2016 decemberében kiderült, hogy az Erzsébet tér a következő évtől az állam tulajdonába kerül, akkori fővárosi képviselőként Karácsony Gergelyt egyáltalán nem zavarta.