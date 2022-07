Botrányos molinókkal és a baloldali pártok részvételével zajlott a Budapest Pride

Sok kiskorú gyermek, csecsemőt babakocsiban toló női pár, és egy szivárványos zászlót lengető kislány két férfi kíséretében is részt vett a Budapest Pride mai felvonulásán a pesti alsó rakparton, a Dráva utca és a belvárosi Szabadság tér között. A mintegy kétórás meneten megjelentek a baloldali ellenzék pártjai közül a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd és a Magyar Szocialista Párt képviselői, a Momentum és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig saját teherautóval képviseltette magát. A Momentum autójának oldalán az átnevelő terápiák betiltására szólított fel, a parlamenten kívüli párt pedig „Az apa férfi, az infláció nő” molinót helyezte el a gépjárművén. Számos multinacionális cég pólóiban és zászlója alatt is feltűntek vonulók a tömegben jelezve ezzel vállalatuk elköteleződését.

Fotó: Havran Zoltán

Sokan tartottak olyan táblákat, melyekkel a jelenlegi magyar kormánynak üzentek, köztük számos angol nyelvű felirattal, molinóval és képi montázsokkal. Ezeken homoszexuálisként ábrázolták többek között Orbán Viktor miniszterelnököt, Szánthó Miklóst, az Alapjogokért Központ igazgatóját és Pósán László fideszes országgyűlési képviselőt.

A Meseország mindenkié című, homoszexualitásra érzékenyítő mesekönyv ledarálásával elhíresült Mi Hazánkos képviselőasszony, Dúró Dóra képmása is megjelent karikírozott formában. Egy táblán az „Az apa férfi, az anya nő, a gyerek nem bináris” felirat volt látható, míg egy másikon a „Már oviban is állva pisiltem” mondatot mutatták fel tiltakozva a kormány gyermekeket védő politikája ellen. Akadt olyan transzparens is, melyen azt jelezték, hogy ők is család, és arra szólítottak fel, hagyják élni őket. Ezenkívül a transzgyerekek gyűlölettől való védelmére felhívó szöveg is felbukkant a menetben, de a homoszexuális házasság törvényesítését is szorgalmazta egy vonuló a tábláján. Egy viccesnek szánt angol felirattal azt árulta el gazdája, egyedül a magyar miniszterelnök az, akit nem tud „kezelni”.

A keresztényellenesség is tetten érhető volt, amikor egy angol nyelvű táblán Jézust emlegették a queer emberekkel kapcsolatban. Emellett felmutattak olyan transzparenst is, melynek hordozója Kövér Lászlóról, a Parlament elnökéről vélekedett úgy, hogy a világ sátánistáit fogja egyesíteni.

A felvonulók összetétele vegyes volt: nagyon sok külföldi érkezett főleg a fiatalabb korosztályból. Rikító színű ruhákba öltöztek, de sokan félmeztelenül haladtak, és sok emberről lehetetlen volt eldönteni, melyik nemhez tartozik. A résztvevők ezzel is magukra irányították a figyelmet, és megmutatták az extrém külsejüket a nagyvilágnak. Akadt, aki egy szivárványos frakkszerű uszályruhában fotóztatta magát szinte minden lehetséges helyszínen.

Fotó: Havran Zoltán

A mintegy kétórás vonulás rekkenő hőségben és erős napsütésben zajlott hangos gépzene ütemére, melynek végén sok, szemmel láthatóan rossz fizikai állapotban lévő felvonuló kért a szervezők által osztogatott ingyenes vízből. A menet zárásaként a Kutyapárt autójából beszélő hölgy azzal búcsúzott, hogy reményei szerint nemsokára Novák Katalin, köztársasági elnök fog nyitóbeszédet mondani.

Borítókép: Dobrev Klára (középen) a Budapest Prideon (Fotó: Havran Zoltán)