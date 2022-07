Kevesen hiszik el a Jobbik elnökének, hogy megjavult

Bár Gyöngyösi Márton a 2012-es botrányos kijelentéseit az elmúlt tíz évben többször próbálta megmagyarázni, és sokat dolgozott azért a nemzetközi színtéren, hogy a magáról kialakított negatív képet újrafesse, ez a projekt nem járt túl sok sikerrel. A Jobbik európai parlamenti (EP) képviselője ugyanis még mindig egyedül, frakció nélkül ücsörög az uniós népképviseleti intézményben.

Emlékezetes: Gyöngyösi Márton 2019-ben lett EP-képviselő, de nem ült be egyetlen európai pártcsalád frakciójába sem, ám ahogyan arról korábban lapunk értesült, Gyöngyösi évekkel ezelőtt olyan ígéreteket tett a párt belső nyilvánosságának, hogy frakciót szerez a Jobbiknak. Csakhogy a párt az európai politikában – vélhetően magának Gyöngyösinek is köszönhetően – máig nem tudott kilépni az elszigeteltségből.

Nincs információnk arról, hogy változás történt volna a Jobbik ideológiájában – ezt válaszolta még 2020 február­jában Pedro Lopez de Pablo, az Európai Néppárt frakciójának sajtóért és kommunikációért felelős igazgatója az Azonnali.hu azon kérdésére: lát-e helyet a frakció soraiban Gyöngyösi számára.

Gyöngyösi küldetését, hogy szerezzen szalonképes szövetségeseket az európai politikában, máig nem koronázta siker, most pedig, hogy már pártelnök, egy EP-frakcióért folytatott meddő küzdelemnél sokkal fontosabb lehet számára, hogy tudja, mi történik itthon a Jobbikban.

Gyöngyösi a megválasztását követő sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva közölte: megtartja EP-képviselői mandátumát, szerinte ugyanis a mögötte álló csapattal kialakítható olyan munkarend, amellyel így is meg tudják erősíteni a pártot. Egy másik újságírói felvetésre pedig azt válaszolta, mindenkinek a munkájára számít a pártban és annak parlamenti frakciójában. Amikor arról kérdezték, megőrizheti-e az utóbbi élén posztját a korábbi Jobbik-elnök, Jakab Péter, azt közölte, erről a képviselőcsoport hivatott dönteni.

Mindez azt jelenti, hogy szokatlan társbérlet alakulhat ki a külföldön élő pártelnök és a parlamentben a frakcióvezetői pozícióba továbbra is két kézzel kapaszkodó Jakab Péter között.