A valóban szuverén politika alappillére a haderő

A magyar kormány kiemelt célja hazánk biztonságának garantálása. Mindent megteszünk azért, hogy a szomszédunkban dúló háború ott is maradjon

– mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tegnapi rendezvényén. Hozzátette, a kormánynak mindez azért is kötelessége, mert hazánkban a háború kitörése után az országgyűlési választásokon a magyar emberek kinyilvánították: „Ez nem a mi háborúnk, nekünk ebből a konfliktusból ki kell maradnunk.”

Minden befolyásunkkal és erőnkkel azon vagyunk, hogy a NATO egy védelmi szövetség maradjon a jövőben is

– folytatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A tárcavezető emlékeztetett, a NATO védelme nemzeti erőkre támaszkodik, s a nemzeti erőkből történő felajánlások képezik az erejét.

Fotó: Facebook

– Éppen ezért a NATO egy országot sem tud megvédeni, ha annak nincs önálló katonai ereje. Mi ezért egy korábbi döntés eredményeképpen – a NATO elvárása szerint – két százalék körülire növeltük a GDP-arányos védelmi kiadások szintjét – közölte. Megjegyezte, nem kizárt, hogy ez a szám a jövőben növekedni fog. Úgy vélekedett, hogy Európában a magyar kormány lép fel a legerőteljesebben a béke megteremtéséért és ellenzi a háború további eszkalációját.

A NATO kiemelt veszélyként kezeli a migrációt

Ezzel együtt Magyarország hatékonyan vesz részt a NATO védelmi képességeinek növelésében. – A szövetség más keleti tagállamai mellett Magyarországon is felállt egy zászlóalj harccsoport, többek között amerikai katonák részvételével. Székesfehérváron létrejött egy többnemzetiségű irányítási központ, és 2025-ben újra magyar vadászgépek fogják ellátni a Baltikum légtérrendészetét, immár harmadik alkalommal. Emellett komoly siker, hogy magyar parancsnok vezeti a NATO legnagyobb szárazföldi műveletének, a Koszovó Force-nak (KFOR) a parancsnokságát – részletezte.

Fotó: Facebook



A tárcavezető ismertetése szerint a múlt heti NATO-csúcson elfogadtak egy stratégiai koncepciót, amely szerint a NATO biztonságára Oroszország jelenti az első számú és legközvetlenebb fenyegetést.

– Emellett elértük, hogy ez a stratégiai koncepció az orosz veszély mellett fokozott figyelmet fordít a migrációból és a terrorizmusból adódó veszélyekre, kihívásokra. Hiszen Magyarország az az ország, amelyet egyszerre érint mindkét nyomás

– mondta. A honvédelmi miniszter kijelentette, a déli határon folyamatosan növekvő agresszivitást tapasztalnak az illegális bevándorlók részéről. Mint mondta, mindenki készüljön arra, hogy csak rossz hírek fognak jönni a határról a következő hónapokban.

Mobilizálni önkéntes alapon

A háború kapcsán figyelmeztetett, a jövőben akár rosszra is fordulhatnak a dolgok. – Kiemelt jelentősége van annak, hogy Magyarország erre készen álljon. A kormány előzetesen felismerte a veszélyt, és korábban már elindult egy jelentős haderőfejlesztési program. Ezt most fel kell most gyorsítanunk – tette hozzá. A tárcavezető ismertette, ma katonahiány van Magyarországon.

Éppen ezért most mobilizálni kell lelkileg és fizikailag is az ország képességeit arra, hogy az egyfajta elrettentésként is funkcionáljon.

Tájékoztatott, hogy a kormány elkötelezett az önkéntes alapú haderőszervezés mellett, és ennek az ütemén gyorsítani szeretnének. – Évszázadok óta most vagyunk először abban a helyzetben, hogy valóban szuverén, nemzeti és erős politikát tudunk folytatni. Ennek az egyik tartópillérének immáron egyértelműen a haderőnek kell lennie – zárta gondolatait a honvédelmi miniszter.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: Bach Máté)