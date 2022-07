Összehangolt felvilágosítókampány indul az Elf Bar ellen

Az Elf Bar-jelenség elleni küzdelem jegyében elindítottuk az 1828-as ingyenesen hívható, tájékoztató és bejelentő zöld számot, ahol akár névtelenül is információt közölhet, aki valahol illegális termékértékesítésről szerez tudomást – jelentette ki Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnöke a TV2 Mokka című műsorában.

Az Elf Bar látszólag veszélytelen. Nincs kellemetlen illata, trendi, gyerekjátékra emlékeztető színes kiszerelése van és a dobozán feltüntetett gyümölcsök azt a benyomást keltik, mintha valami egészséges dolog lenne. A gyártók leplezetlenül az egészen kicsi, 10–14 éves tinédzsereket célozzák meg ezzel – figyelmeztetett a veszélyekre Biró Marcell. Hozzátette: az elmúlt hetekben számos intézkedést hoztak az illegális termék és annak forgalmazóival szemben. Elmondta: a NAV eddig az SZTFH-val közös akciókban harmincezer darab illegális eszközt foglalt le, az SZTFH pedig már 165 millió forint bírságot szabott ki.

Kiemelte, hogy a hatóság elindította az 1828-as ingyenesen hívható zöld számot, ahol akár névtelenül is bejelentést tehet, aki valahol illegális termékértékesítésről szerez tudomást. Szólt arról is, hogy levélben fordult a megyei jogú városok polgármestereihez, a közterület-felügyelet segítségét kérve, hogy vegyenek részt a közterületi Elf Bar-árusítás felszámolásában. Kifejtette, hogy felkérte a Facebook és Google közösségimédia-szolgáltatókat, illetve a Magyarország területén működő futárcégeket, hogy ne vegyenek részt az illegális termékek reklámozásában, forgalmazásában. Ezeken a lépéseken túl több mint egymillió szülő kapott figyelemfelhívó tájékoztatást a gyermekekre leselkedő veszélyről a KRÉTA rendszeren keresztül – tette hozzá.

Az iskolaszünet alatt tartandó Erzsébet-táborokban közel 30 ezer gyermek figyelmét szeretnénk felhívni az Elf Bar okozta veszélyekre, továbbá a szeptemberi iskolakezdést követően több mint 3500 iskolában, külön osztályfőnöki óra keretében hívjuk fel a figyelmet az ártalmas dohánytermékek fogyasztásának veszélyeire – számolt be Biró Marcell. Kijelentette: tennivaló még bőven van, „az Elf Bar elleni fellépés közös ügyünk. Ezért fontos, hogy ebben a munkában bevonjuk a pedagógusokat, a szülőket, az egészségügyi szakembereket és az influenszereket is.”

