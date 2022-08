Megújul Bükfürdő legnagyobb szállodája

A szobaár tartalmazza a fürdőbelépőt is, így a Hunguest Bük vendégei a fűtött folyosón akár egy fürdőköntösben is átsétálhatnak a 34 medencés és több mint ötezer négyzetméternyi vízfelületű Bükfürdő Thermal & Spa fürdőkomplexumba. Magyarország egyik legjobb fürdőélményén túl számos programot kínál a Vas megyei város: júliusban nyitott az ország legmodernebb VR-élményparkja, a Funcity, rövid autózással pedig elérhető Kőszeg és a szomszédos Ausztria, valamint a kerékpáros turisták is számos útvonal közül választhatnak Bükfürdő környékén.

A fővárostól mindössze kétórányira található Hunguest Bük a várakozások szerint a belföldi utazók mellett népszerű célpontja lesz a cseh, német és osztrák vendégeknek is.

„A Hunguest Bük keleti szárnyának megnyitásával már hatszáz megújult szobát adtunk át fejlesztési programunkban. Több mint ezer kollégánkkal azon dolgozunk, hogy a Hunguest Hotels most is és a jövőben is a legjobb ár-érték arányú pihenési lehetőséget biztosítsa azoknak, akik szállodáinkat választják – mondta el Détári-Szabó Ádám, a Hunguest Hotels vezérigazgatója, az Opus Global turisztikai divízióvezetője.

Az újranyitó szállodai szárny várhatóan évente több mint nyolcvanezer vendégéjszakával és több tíz millió forint idegenforgalmiadó-bevétellel járul hozzá Bükfürdő turisztikai teljesítményéhez.

A Hunguest Bük két szárnyának fejlesztésére közel hatmilliárd forintot fordít a Hunguest Hotels, az összeg 25 százalékát teszi ki a Kisfaludy szálláshelyfejlesztési konstrukció keretében elnyert támogatás.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Opus Global)