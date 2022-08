Rekordszámú hitelszerződést kötöttek a háztartások

A bővülés okai

A lakáshitelek ilyen szintű bővülésére alapvetően három tényező volt érdemi hatással. Egyrészt az ingatlanpiaci árak spirális emelkedése, amely azóta is tart. A másik tényező a magyar családtámogatási rendszer bővülése, végül pedig nagy felhajtóerőt jelentett a 2021 októberében elindult Zöldotthon program is. A személyi kölcsönök esetében sokkal inkább arról beszélhetünk, hogy a fogyasztás dinamikus bővülése fűtötte ezeket, valamint érzékenyen reagáltak a THM-plafon 2020-as kivezetésére. A babaváró hiteleknél egyszerűen pedig csupán csökkent a kezdeti óriási lelkesedés, így a magyar kormánynak ezt a támogatási formát érdemes alapjaiban újragondolni a jövőben, annak ellenére is, hogy az alapgondolata teljesen a családok igényeinek teljesítését támogatta – olvasható a Mandiner cikkében.

A Makronóm Intézet is foglalkozott a kérdéssel: ahogy írják, összességében elmondható, hogy a magyar háztartások banki hiteltartozásai tovább nőttek, amelyek a fentebb említett három típusra koncentrálódtak: a lakáshitelekre, a személyi kölcsönökre, valamint a babaváró hitelekre.

A hitelfelvételekben ugyanakkor a magyar társadalom széles körében továbbra is hiányzik a tudatosság, valamint a kellő tájékozódás a lehetőségekről. Ez azért probléma, mert egy hitelfelvétel jelentős kockázatokat hordoz magában, elég csak arra gondolni, hogy a havi vagy esetleg heti törlesztőrészletet rendszeresen és biztonságosan ki kell tudni fizetni, így egy hitelfelvétel mindenképpen előzetes számításokat igényel.