Utolsó két lovagi címét is megvonta a brit uralkodó súlyos szexuális botrányokba keveredett öccsétől, Andrástól, akinek így egyetlen királyi titulusa sem maradt. A 65 éves volt yorki herceg neve a király kérésére már egy hónapja lekerült a főrendi – köztük hercegi – címekkel felruházott személyek listájáról (roll of the peerage), vagyis András már hetek óta nem jogosult korábbi hercegi rangjára és az azzal járó királyi fenség megszólításra.

A brit uralkodó végleg megvonta öccse, a botrányoktól kísértett volt yorki herceg, András utolsó lovagi címét is (Fotó: AFP)

A brit uralkodó keményen büntette a volt yorki herceget

III. Károly király azonban most kizárta Andrást a két legmagasabb lovagi rendből, a III. Eduárd király által 1348-ban alapított térdszalagrendből (Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter), valamint a Viktória királynő által 1896-ban létesített, lovagi nagykereszt viselésére jogosító Királyi Viktoriánius Lovagrendből (Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order) is.