Elkezdődött Karácsony Gergely tüntetése

A főpolgármester a kormánnyal való megegyezés helyett tüntetésbe kezdett.

Gábor Márton
2025. 12. 01. 19:31
Fotó: Csudai Sándor
Az előre bejelentetteknek megfelelően nem sokkal 18.30 után megkezdődött a Karácsony Gergely főpolgármester vezette második Budapest Büszkeség menete a Clark Ádám térről a karmelita kolostor elé. A menet, amelyen nagyjából ezer ember jelent meg, a tervek szerint a Clark Ádám térről fog felgyalogolni a Dísz térre, ahol Karácsony Gergely elsőként beszédet mond. 

Karácsony Gergelyék tüntetése a Clark Ádám téren
Megjelent az ellenzéki tüntetések keménymagja (Fotó: Csudai Sándor)

A tervek szerint a

főpolgármester átadja a Fővárosi Közgyűlés határozatát a Miniszterelnöki Kabinetiroda egyik munkatársának.

A demonstrációhoz tartozó Facebook eseményen több balliberális politikus is jelezte a részvételét. Így a tüntetésen többek között ott lesz Tordai Bence országgyűlési képviselő és Soproni Tamás, Terézváros polgármestere is. 

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: Ladóczki Balázs)

