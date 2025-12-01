Elkezdődött Karácsony Gergely tüntetése

Az előre bejelentetteknek megfelelően nem sokkal 18.30 után megkezdődött a Karácsony Gergely főpolgármester vezette második Budapest Büszkeség menete a Clark Ádám térről a karmelita kolostor elé. A menet, amelyen nagyjából ezer ember jelent meg, a tervek szerint a Clark Ádám térről fog felgyalogolni a Dísz térre, ahol Karácsony Gergely elsőként beszédet mond.

Megjelent az ellenzéki tüntetések keménymagja (Fotó: Csudai Sándor)

A tervek szerint a

főpolgármester átadja a Fővárosi Közgyűlés határozatát a Miniszterelnöki Kabinetiroda egyik munkatársának.

A demonstrációhoz tartozó Facebook eseményen több balliberális politikus is jelezte a részvételét. Így a tüntetésen többek között ott lesz Tordai Bence országgyűlési képviselő és Soproni Tamás, Terézváros polgármestere is.