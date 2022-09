A kormány meghosszabbítja a benzin- és élelmiszerárstopot

Az Ukrajnában zajló háború miatt kialakult nehéz helyzet miatt most is úgy látjuk, hogy az energiaszankciók továbbra is hatályban lesznek, ezért a kormány meghosszabítja a benzin és az élelmiszerárstopot – jelentette be Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton, a kormányülés szünetében számolt be a fontosabb döntésekről a Karmelita kolostorban.

A miniszter jelezte, hogy a decemberben lejáró kamatstopot is fél évvel meghosszabbítják majd.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, a rezsicsökkentést az átlagfogyasztás szintjéig továbbra is fenntartják megtartják, hiszen ma már látható, hogy összességében sokan beleférnek a meghatározott átlagmennyiségbe. Hozzátette, a támogatás mértéke jelentős, 150-180 ezer forintos összeget jelent.

A miniszter arról is beszélt, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket az intézkedéseket fenntartsák.

Az Európa legnagyobb támogatási programja

– hangsúlyozta.

Támogatják a vállalkozásokat

A családok mellett energiaintenzív tevékenységet végző vállalkozások is komoly bajban vannak – hívta fel a figyelmet a miniszter. – Tudjuk, hogy a munkahelyek megóvása ebben a helyzetben a legfontosabb, ezért az energiaintenzív tevékenységet folytató kis és közepes vállalásokat is meg kell védeni, a kormány ennek megfelelően programot dolgozott ki – jelentette be Gulyás Gergely.

A részleteket Nagy Márton, Magyarország gazdaságfejlesztésért felelős tárca nélküli minisztere ismertette.

Mint elmondta, a kormány elfogadta az energiaintenzív kkv-kat támogató programokat. Energiaintenzívnek tekintenek minden olyan vállalatot, amelynek energiaköltsége a nettó árbevétel arányában 2021-ben elérte a három százalékot.

Tehát három százalék felett számít minden vállalat energiaintenzívnek az uniós definíció szerint. A kormány támogatása a feldolgozóipari kkv-kat célozza.

A program október elsejétől 2023 végéig tart és két fontos elemből áll: a működési költségek és a beruházások támogatásából.

– A működési költségek támogatása októberre, novemberre, és decemberre vonatkozó áram- és gázszámlatámogatást jelent. A növekmény, tehát az árnövekedés 50 százalékát fizeti a kormány három hónapra – magyarázta a miniszter.

Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A kormány emellett elindított egy beruházástámogatási programot is. A beruházásokat támogatva a Széchenyi kártyaprogram keretei között az önerő támogatását valósítják meg. A bankok a beruházásokra önerőt kérnek, a kormány ehhez nyújt maximum 15 százalékos önerőtámogatást. A kkv-ktől azt kérik, hogy a munkahelyeket őrizzék meg legalább 90 százalékban – mondta el Nagy Márton.

Megvédik a gyárakat és a beruházásokat

Nagy Márton kiemelte: gyármentő-programot indít a kormány, így támogatja az energiaintenzív gyárak energiahatékonysági beruházását. A miniszter ismertette, hogy ugyanakkor elindítanak egy új munkahelyvédelmi akciótervet is.

Nagy Márton úgy fogalmazott: az energiaárak elszabadulása miatt a kkv-k nehéz helyzetbe kerülhetnek, viszont a munkahelyeket meg kell őrizni. Erről a programról következő hetekben számolnak be majd.

Gulyás Gergely az Európai Bizottsággal kapcsolatos tárgyalásról úgy fogalmazott: az úgynevezett kondicionalitási eljárás tekintetében nyitott kérdések nem maradtak. Mint mondta, a kormány a jövő héten benyújtja a Bizottság által kért törvényeket a magyar Országgyűlésnek, amelyek aztán novembertől már érvényben is lehetnek, így ezután zárulhat le a kondicionalitási eljárás.

További részleteket vasárnap Navracsics Tibor mond majd sajtótájékoztatóján

– közölte a miniszter.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely kiemelte: ha a szankciókról készítünk látleletet, akkor ez Oroszországnak jól jött, Európát pedig nehéz helyzetbe hozta.

A Dobrev Klára vezette árnyékkormány bejelentésével kapcsolatban Gulyás Gergely úgy fogalmazott: ha bárkinek kétsége volt, hogy a baloldal valódi vezetője Gyurcsány Ferenc, látható, hogy még kormányzati felhatalmazás nélkül is szeret kormányt alakítani.

Fenntartható az üzemanyagárstop

Az benzinár-stop kapcsán Gulyás elmondta, kisebb fennakadások eddig is voltak az üzemanyagellátásban, de általánosságban mindenki tudott tankolni. A miniszter szerint, ha azt mérlegeljük, hogy a 800 forintos üzemanyagár a jobb, vagy az, hogy időnként vannak fennakadások, de 480 forintért lehet tankolni, akkor szerinte nem kérdés hogy az utóbbi a jobb. Gulyás hozzátette, a kormány úgy látja, hogy ezek az intézkedések a következő három hónapban fenntarthatók lesznek.

Újságírói kérdésre Gulyás Gergely elmondta, a kormány javaslata az, hogy az általános iskolákban legalább 20 fok legyen a hőmérséklet. A 18 fok csak a gimnáziumokra érvényes. A kormány erről ma fog dönteni, de a miniszter úgy véli, hogy ezt el fogják fogadni.

Politikai nyomásgyakorlás Brüsszelben

A Magyar Nemzet kérdésére Gulyás Gergely kifejtette, az, hogy Brüsszel visszavonja az orosz gázársapkákat, a józan ész győzelmét jelenti. Arra a kérdésre, miszerint mennyire vehetők komolyan az Európai Parlament csütörtökön elfogadott jelentése Magyarországról, Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök nyilatkozata után ő s azt mondta, hogy ez egy vicc, ami unalmas is.

Szerinte mindez a magyar baloldal kísérlete, hogy politikai nyomásgyakorlás helyezzenek a Bizottságra és ezáltal a magyar pedagógusok és egészségügy ne kapja meg a nekik járó pénzeket.

Kérdésre válaszolva Nagy Márton kiemelte: Az uniós országok fele segíti az energiaintenzív kkv-kat. Elmondta, az energiaintenzív vállalatok támogatásának javaslata előtt tanulmányozták az európai példákat.

Gulyás Gergely és Nagy Márton miniszterek. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Ha megérkeznek az uniós pénzek, és az operatív programokról is meg tudunk állapodni, akkor garantált a pedagógusok béremelése – árulta el újságírói kérdésre Gulyás Gergely. Nagy Márton elmondta, Amerikában jelenleg hatod annyiba kerül a gáz, mint az Európai Unióban. Hangsúlyozta, az ezzel járó versenyelőny miatt az Egyesült Államok a legnagyobb nyertese a szankcióknak.

Megmaradt a nők döntési szabadsága

Nagy Márton kérdésre válaszolva figyelmeztetett, a jövőben tovább emelkedhet az infláció, a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint is csak 2023-ban várható annak csökkenése. A miniszter hangsúlyozta: az üzemanyagárstopal a családokat védik meg, ami a kamat és az élelmiszerárstopra is igaz.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: olyan helyzet nem állhat elő, hogy kórházat vagy rendelőintézetet be kelljen zárni. Kérdésre válaszolva kiemelte, hogy az abortusztörvény nem módosult, a nők döntési szabadságát nem csorbítja.

A miniszter arról is beszélt, hogy a kormány felmérte, hány háztartás tudna akár barnakőszénnel fűteni, és arra jutottak, nagyon komoly energiaspórolást lehetne így véghez vinni. Ezért a kabinet a mai ülésén is hoz olyan döntést, hogy a Magyarországon kitermelhető barnakőszén nagymértékben emelkedjen.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (forrás: MTI/Illyés Tibor)