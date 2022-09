A magyar–ukrán határon járt a Nemzetközi Ombudsmani Intézet elnöke

Az IOI elnöke egyúttal felkereste a beregsurányi és a záhonyi ideiglenes ombudsmani információs pontot.

Kozma Ákos (balról jobbra) és Chris Field tegnap jártak a csengersimai határátkelőn. Fotó: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

– Tájékoztatást adtam Chris Field úr számára az ukrajnai menekültek fogadásának körülményeiről és a segítésük érdekében tett intézkedésekről, így a hivatalunk által részükre a többi között Beregsurányban és Záhonyban nyújtott közvetlen jogi és humanitárius támogatásról – tájékoztatta lapunkat Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, aki kiemelte:

Ombudsmanként kiemelten fontosnak tartom, hogy minél több embernek nyújtsunk közvetlen segítséget.

Ennek elérését szolgálják az idei év elején megnyitott területi irodáink, amelyek révén az állampolgárokkal való még hatékonyabb kapcsolattartást biztosítjuk. Állandó regionális központjainkban immár a lakóhelyükhöz közeli helyszíneken is kezdeményezhetik személyesen az ombudsmani eljárás megindítását a vidéken élők. És ennek jegyében állítottunk fel ideiglenes információs pontjainkat is a magyar–ukrán határszakasz mentén, amelyek munkáját és eddigi tapasztalatait mai közös látogatásunk során összefoglaltam – adott számot róla Kozma Ákos.

Chris Field ugyanakkor hangsúlyozta:

Elismerésre méltó mindazon tevékenység, amelyet az alapvető jogok biztosa és hivatalának munkatársai az ukrán menekültek fogadásának az érdekében folytatnak. Nagyon nagy munkát végzett a magyar kormány, nagyon nagy munkát végeztek a magyar emberek itt, a határon.

– Azt gondolom, hogy dr. Kozma úr hivatala nemzetközi viszonylatban az egyik legjobbnak minősül, okvetlenül a legelsők között van a helye. Amit szellemi és érzelmi teljesítményben le lehet tenni az asztalra, azt ők mind letették, valóban úgy vélem, hogy nagyon jól végzik az emberi jogok védelme területén azt a munkát, ami az ő küldetésük – jelentette ki az IOI elnöke.

Aki hozzátette: „Szeretném kiemelni, hogy mennyire kiterjedt az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala hatásköre. Nemcsak Budapesten szolgálja ki az arra rászoruló embereket, de a határátkelőhelyeken is, és az új területi irodák létesítése is egyértelműen ebbe a kategóriába sorolható. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy a legelesettebbeknek is kinyújtja a kezét, és úgy vélem, ebben nem csupán az alapvető jogok biztosa, hanem a munkatársai is nagyon meghatározó szereppel bírnak. Feltétlenül kiemelendő ez a tevékenysége, és az, hogy a legrászorultabbak is gyakorlatilag személyesen is elérhetik ezeket a szolgáltatásokat, nincs különbség az egyes hozzá forduló panaszosok kezelésében.”