Már a határon megkezdődik az Ukrajnából menekülők jogvédelme

– Ombudsmanként különösen nagy hangsúlyt helyezek arra, hogy minél több embernek nyújtsunk segítséget, álláspontom szerint ez a legfőbb küldetésünk. Hivatalba lépésem óta hiszek abban, hogy a személyes jelenlét folyamatosan ki kell hogy egészítse az emberi jogi üzeneteinket. A jogvédelem soha nem érheti el az ideális szintet, ám mindenképpen annak az irányába kell fejlődnie, megfelelő biztosítása ugyanis egy adott nemzet jogi kultúrája kialakításának az alapvető eszköze. Úgy vélem, a cselekvés, a személyes tapasztalatok, a beszélgetések és találkozások, a nyíltság, az őszinteség és a bizalom segíthet bennünket abban, hogy ez a lehető legteljesebb legyen.

– Hogyan tudná összefoglalni az eddigi tapasztalatokat? Milyen kérdésekben kérnek ombudsmani segítséget az ukrajnai menekültek?

– Kollégáim az immár több mint két hónapja tartó ukrajnai háború kitörése óta folyamatosan a helyszínen dolgoznak, az általános tájékoztatás mellett jogi tanácsadásban, ügyintézésben, a legfontosabb információk átadásával segítik személyesen a hazánkba menekülő embereket, akiket egyúttal tájékoztatnak az alapvető jogokat érintő panasz kezdeményezésének a lehetőségéről is. Az Ukrajnából menekülők továbbra is jobbára úti okmányokkal és magyarországi munkavállalással összefüggő kérdésekben, valamint egyéb jogi jellegű ügyekben kérnek segítséget.

– Hány kollégája dolgozik az információs pontokon?

– A hivatal hatvanhárom munkatársa vett részt a helyszíni munkában, Záhonyban pedig több egyetemi hallgató is csatlakozott intézményünk önkéntes stábjához. Munkatársaim folyamatosan humanitárius segítséget is nyújtanak: egyebek mellett tolmácsolásban, csomagok szállításában, szálláshely megtalálásában, illetve fővárosi személyszállítás szervezésében segítik az Ukrajnából menekülőket, továbbá különböző foglalkozásokat tartanak a gyermekeknek.

– Milyen nemzetközi visszhangja van az ombudsmani iroda helyszíni segítségnyújtásnak?

– Az elmúlt hetekben a meghívásomra több külföldi kollégám is Magyarországra érkezett, hogy személyesen tájékozódjon a helyzetről, az ukrajnai háború elől hazánkba érkező menekültek fogadásáról és a segítésük érdekében tett intézkedésekről. Így például közös látogatást tettünk a magyar–ukrán határszakasznál Andreasz Pottakisszal, Görögország ombudsmanjával – aki egyben a Nemzetközi Ombudsmani Intézet (International Ombudsman Institute, IOI) európai regionális elnöke –, Peter Svetinával, a szlovén ombudsmannal, illetve helyettesével, továbbá Seref Malkoccsal, Törökország vezető ombudsmanjával, valamint Celile Özlem Tuncak asszonnyal, a nők és gyermekek jogaiért felelős török ombudsmannal. Emellett számos külföldi kollégámmal – többek között Chris Fielddel, az IOI elnökével, Nyugat-Ausztrália ombudsmanjával is – folytattam online megbeszélést a kérdésben. Valamennyien elismerésüket fejezték ki mindazon erőfeszítésért és munkáért, amelyet az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az Ukrajnából menekülők közvetlen segítése érdekében tesz. Az IOI vezetői további támogatásukról biztosítottak, valamint jelezték, hogy minden lehetséges jogi, anyagi és humanitárius segítséget szeretnének megadni a helyszínen végzett munkánk folytatásához. Együttműködését és támogatását ajánlotta fel Seref Malkoc török vezető ombudsman is, aki egyebek mellett azt is kiemelte, hogy az Ukrajnából menekülők támogatásával Magyarország és hivatalunk az egész emberiség számára nyújt segítséget.