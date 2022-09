Elítélte az Európai Parlament Magyarországot

Elfogadta az Európai Parlament (EP) a Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti EP-képviselő által jegyzett jelentést. Eszerint szerint fennáll annak a veszélye, hogy Magyarország súlyosan és rendszerszerűen megsérti az Európai Unió alapját képező európai értékeket. A jelentést 433 igen, 123 nem szavazattal 28 tartózkodás mellett szavazták meg. Az összes jelenlévő magyar baloldali képviselő is igennel voksolt a jelentésre.

Reagált a szavazás hírére Hidvéghi Balázs, az EP független képviselője. Szerinte Magyarországgal mindig is lehetett és most is lehet tárgyalni, de az Európai Parlamentnek nem ez a célja, mert ők zsarolni akarnak, nem pedig megállapodni. Hozzátette, az EP-ben nem tudják elfogadni, hogy a magyar emberek tavasszal negyedszerre is nemet mondtak a magyar baloldalra és a brüsszeli kioktatásra, és egy jobboldali, nemzeti-konzervatív kormányt választottak meg – olvasható a Fidesz Facebook-oldalán.

Boritókép: Gwendoline Delbos-Corfield francia európai parlamenti (EP) képviselõ, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoport alelnöke, az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) tényfeltáró delegációjának vezetóje sajtótájékoztatót tart az EP budapesti irodájában 2021. október 1-jén. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)