Haveri cégnek ad zsíros megbízást Márki-Zay Péter

Miközben a városháza, az önkormányzati cégek, intézmények dolgozói azon aggódhatnak, hogy elsöpri-e őket a leépítési hullám, kiderült, hogy az önkormányzat, önerőből 257 millió forintot fordít a városháza homlokzatának felújítására.

Ráadásul Márki-Zay a saját városstratégiai tanácsadójának adja a megbízást.

A pályázat nyertese a legkedvezőbb ajánlattal ugyanis Kendi Imre cége, a Z-Door Zrt. lett. A Promenad24.hu azt írta, hogy a férfi a polgármester közismert támogatója és barátja, aki Hódmezővásárhelyen a Jobbik 2014-es önkormányzati választási listavezetőjeként vált ismertté, később pedig Márki-Zay Péter mellett tűnt fel.

Amellett, hogy Kendi városstratégiai tanácsokkal segíti a hódmezővásárhelyi polgármestert, a férfit az önkormányzati cég, a HVSZ Zrt. felügyelőbizottsági tagjának is megválasztották áprilisban, a pozíciót azóta is betölti.

Cseri Tamás hódmezővásárhelyi fideszes frakcióvezető közölte: elfogadhatatlannak tartja, hogy a válság kellős közepén Márki-Zay Péter a városháza csinosítgatására költsön, és még a városi dolgozók elbocsátása árán is a saját haverjai zsebét tömje.

– Bár a polgármester szóban a korrupció ellen küzd, az valójában teljesen átszövi a városvezetői munkáját – mondta Cseri Tamás.