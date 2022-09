Nyomozhatnak a romagyilkosságok szabadon lévő bűnsegédei után

− Ennyi év távlatából a beismerés nemcsak az áldozatok családjának jelenthet megnyugvást abban az értelemben, hogy azok bűnhődnek, akik a cselekményeket elkövették, hanem ez az igazságszolgáltatás gépezetének is egy fontos információ – emelte ki Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő, aki szerint Kiss Árpád interjúja nyomán újabb vizsgálatok indulhatnak.

− Mindenkire, aki egy gyilkosságban részt vesz, bármilyen jogi meghatározás alá is essen, egyformán igaz, hogy nem évül el a cselekménye – emelte ki Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az ügy kivizsgálhatóságáról. Szerinte döntő fontosságú, hogy a nyilatkozat után konkrét nyomokkal, konkrétumokkal tud-e szolgálni Kiss Árpád. − Ebből a szempontból pedig az is fontos, hogy mi motiválta a beismerést: a figyelemfelkeltés, netán a lelkiismeret? – tette fel a kérdést Horváth, aki szerint akár olyan szándék is mozgathatja az elkövető tetteit, hogy eddig büntetlen cinkosai is az ő sorsára jussanak.

Tarjányi Péter szerint a vallomás nyomán azt kell megvizsgálni, hogy kire gondolhatott Kiss Árpád, amikor finanszírozókat és támogatókat említett, és nekik pontosan milyen szerep jutott a gyilkosságokban.

– Ha van egy felbujtó, aki megbízóként, pszichés segítőként vett részt a bűncselekményekben – és aki azt gondolta, hogy egy ilyen gyilkosságsorozatnak Magyarországon helye van –, és a szerepét nem vizsgálják, az nagy probléma – jelentette ki a szakértő, aki szerint indokolt, hogy a vádhatóság és a nyomozó hatóság ismét felvegye a kapcsolatot Kiss Árpáddal.

A szakértők szerint a hatóságnak annak ellenére újra kell vizsgálódnia, hogy az interjúnkból kiderült: korábban már elindultak ezen a szálon. − Szakmailag ilyenkor megér egy beszélgetést, ha az elkövető beismerő vallomást tett – mondta Tarjányi Péter.

Borítókép: Kiss Árpád, a Halálbrigád vezetője 2015-ben a bíróságon (Fotó: MTI/Mohai Balázs)