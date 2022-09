Romagyilkosságok: a szakértők szerint a nyilvános beismerés miatt újabb nyomozás indulhat

A hatóságoknak dolga akadt



Mindenkire, aki egy gyilkosságban részt vesz, bármilyen jogi meghatározás alá is essen, egyformán igaz, hogy nem évül el a cselekménye

– emelte ki Horváth József azon kérdésünkre, hogy a hatóság folytathatja-e az ügy kivizsgálását. A szakértő hangsúlyozta: döntő fontosságú, hogy a nyilatkozat után konkrét nyomokkal, konkrétumokkal tud-e szolgálni Kiss Árpád. Ebből a szempontból pedig az is fontos, hogy mi motiválta a beismerést: a figyelemfelkeltés, netán a lelkiismeret? – tette fel a kérdést Horváth, aki szerint akár olyan szándék is mozgathatja az elkövető tetteit, hogy eddig büntetlen cinkosai is az ő sorsára jussanak.



Tarjányi Péter szerint a vallomás nyomán azt kell megvizsgálni, hogy kire gondolhatott Kiss Árpád, amikor finanszírozókat és támogatókat említett, és nekik pontosan milyen szerep jutott a gyilkosságokban. – Ha van egy felbujtó, aki megbízóként, pszichés segítőként vett részt a bűncselekményekben – és aki azt gondolta, hogy egy ilyen gyilkosságsorozatnak Magyarországon helye van –, és a szerepét nem vizsgálják, az nagy probléma – mondta a szakértő, aki szerint indokolt, hogy a vádhatóság és a nyomozó hatóság felvegye a kapcsolatot Kiss Árpáddal.

A gyilkos ebben az esetben akár valamilyen kedvezményben is reménykedhet, ami nem a büntetés enyhítését jelenti, hanem azt, hogy megfelelő információkért kialkudhat bizonyos jogosultságokat a börtönön belül. – A hatóságoknak ismét dolga akadt a romagyilkossal készült interjú nyomán – szögezte le Tarjányi.



A szakértők egyetértettek abban, a hatóságnak annak ellenére újra kell vizsgálódnia, hogy az interjúnkból kiderült: korábban már elindultak ezen a szálon. – Más az a fajta hozzáállás és helyzet, ami most van. Szakmailag ilyenkor megér egy beszélgetést, ha az elkövető – megváltoztatva eddigi védekezését, ami a hallgatás volt – most beismerő vallomást tett. Adott esetben érdemes ismét végigmenni vele az ügyön – mondta Tarjányi Péter.

Horváth József még egy dolgot hangsúlyozott: akkor érdemes vizsgálódni, ha a gyilkos konkrétumokkal tud szolgálni, nem csak vádaskodik.



A felelősség kérdése



Horváth József felhívta a figyelmet arra, hogy Kiss Árpád szavait többen félreérthetik: a férfi testvérét nem a 2012-ben megszűnt Katonai Biztonsági Hivatal figyeltette a fegyverbeszerzés előtt, hanem az akkori Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH), a mai Alkotmányvédelmi Hivatal jogelődje. Arról, hogy az NBH hibázott-e vagy csak pechjük volt, a szakértő azt mondta: mindkét lehetőség fennáll.

– Egy szolgálatnak a munkája során súlyoznia kell az ügyeket aszerint, hogy az esetleg bekövetkező bűncselekmények milyen súlyúak lehetnek, mennyire veszélyesek a társadalomra. Itt azt látjuk, hogy sajnálatos módon rossz szakmai döntés született, de utólag könnyű okosnak lenni. Egy ilyen esetben nem a sor végén levő műveleti tiszt dönt, a felelősség a szolgálat vezetői szintjéig terjedt – világított rá a vezérőrnagy.



Tarjányi Péter hasonló véleményen van: mint mondta, érthetetlen volt számára, hogy a fegyverbeszerzés előtt megszüntették a megfigyelést. – Az interjúalanyuk is elmondta, de korábban is ez volt a véleményem, hogy az utolsó, kislétai gyilkosság elkerülhető lett volna, ahol az édesanya halt meg, a kislánya pedig majdnem negyven darab sörétet kapott az arcába és a nyakába – mondta a szakértő. Hozzátette: a támadás előtt és a támadások pillanatában szakmai szempontból elfogadhatatlan dolgok történtek.



Kiss Árpád kulcsmomentumnak nevezte a gyilkossági per során azt a tárgyalási napot, amelyen Csontos István feltáró vallomást kívánt tenni, majd a teremben megjelent Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, és Csontos végül a hallgatást választotta. A mai napig nem világos, hogy e két dolog – a volt kormányfő megjelenése és Csontos elnémulása – összefügg-e.



Horváth József szerint ez szokatlan esemény volt. – Azt nem tudom megítélni, hogy ez milyen mértékben hatott a vádlottakra, viszont kétségtelen, ez akár még tűnhet fel rossz színben is. Ez is azt bizonyítja, hogy jobb, ha az ilyen esetektől a politika távol marad – szögezte le a vezérőrnagy.

Tarjányi Péter is csak annyit tudott mondani erre a jelenetre, hogy akkor sem értette és most sem érti, Gyurcsány Ferenc miért jelent meg a tárgyaláson.

Borítókép: A gyilkosságsorozat két tatárszentgyörgyi áldozatának, Csorba Róbertnek és ötéves fiának temetése 2009. március 3-án. (Fotó: Takács Péter/Europress/AFP)