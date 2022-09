Vasárnap Újpesten nyerhet a Fidesz

Ezen a hétvégén is folytatódnak az időközi önkormányzati választások. A Hajdú-Bihar megyei Derecskén feloszlatta magát a nyolcfős képviselő-testület, ezért kellett új választást kiírni.

A kisvárosban csak a kisebb pártok állítottak jelölteket az időközire, így a Munkáspárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum jelöltjeire lehet szavazni a független aspiránsok mellett. A polgármesteri székért öten, a képviselői helyekre 25-en pályáznak.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Zagyvarékason lemondás miatt választanak új polgármestert, de csak egy jelölt indul a tisztségért. A Vas megyei Szarvaskenden sem lesz nagy az izgalom, itt három egyéni listás képviselői helyre hárman jelöltették magukat.

A Békés megyei Örménykúton is lemondás miatt kell új településvezetőt választani, itt négy független jelölt is indul az időközin.

A Zala megyei Nemesnépen egy korábbi időközi polgármester-választáson szavazategyenlőség alakult ki a két független jelölt között, akik így újra összecsapnak vasárnap.

A Somogy megyei Kisasszondon polgármestert és négy képviselőt is választanak, a tisztségekért összesen 12 független jelölt száll versenybe.

Az országos pártok összecsapása ezúttal is a nagyobb településeken lesz megfigyelhető. Miskolcon a 3. számú egyéni választókerületnek kell új képviselőt választani, mert a 2019-ben itt győző DK-s Hegedűs Andrea listán a parlamentbe jutott. Miskolcon már az országgyűlési választásokon újra többségbe került a Fidesz–KDNP, jóllehet három éve még a baloldali összefogás nyert a helyi önkormányzati voksoláson. Gyurcsányéknak mégis fontos lehet, hogy itt ne veszítsen jelöltjük, pár napja ugyanis a borsodi megyeszékhelyen tartották frakcióülésüket, és kampányoltak is helyi jelöltjük mellett.

Sebe-Gazdig Judit az öt baloldali párt támogatásával indul (a Jobbik jelenleg nem tud jelöltet állítani semmilyen választáson). Kormánypárti kihívója, Barta Gábor viszont visszahódítaná a korábban elveszített választókerületet. Harmadikként a Munkáspárt–Iszomm jelöltje, Fülöp József Istvánné is ott lesz a szavazólapokon.

Budapest IV. kerületére is sokan figyelnek majd, itt a korábbi LMP-s alpolgármester, Kanász-Nagy Máté helyéért fognak küzdeni a jelöltek. Újpesten 2019-ben a baloldal nyert az önkormányzati választásokon, minden egyéni önkormányzati helyet elhoztak az összefogás jelöltjei. A nyár elején a 2. számú választókerületben már tartottak itt egy időközit, mert a korábbi képviselő elhunyt, ezen a választáson a baloldal meg is tudta tartani pozícióját. Utóbb ez a győzelem felértékelődött, a későbbi budapesti időközi önkormányzati választásokon Fidesz–KDNP-s jelöltek ugyanis sorra elhódították a baloldal által korábban megnyert körzeteket.

Az újpesti 12. választókerület a jobboldal szempontjából könnyebb terep, mint a 2. számú, itt az LMP egykori társelnöke, Kanász-Nagy Máté nyert 2019-ben, aki miután a baloldali közös listáról bejutott a parlamentbe, lemondott kerületi pozíciójáról. A Fidesz most is, csakúgy mint három éve, Jókay Attilát indítja.

A Jobbik itt sem lesz ott a szavazólapon, a másik öt baloldali párt jelöltje Maholányi Zsolt lesz. Mellettük még indul a Mi Hazánk jelöltje, Márkus Krisztián Zsolt és a Munkáspárt–Iszomm-jelölt Fehérvári Zsolt István.

Amennyiben a Fidesz itt is képes lesz fordítani az álláson, úgy ez lehet a kilencedik fővárosi önkormányzati képviselői hely, amelyet visszahódít a baloldaltól ebben az évben.