Hollik István: A baloldal követelései veszélyeztetik Magyarország energiabiztonságát

– A Fidesz szerint a baloldal paksi bővítéssel kapcsolatos követelései veszélybe sodorják Magyarország energiabiztonságát és gyengítik a magyar energiafüggetlenséget – erről Hollik István, a kormánypárt kommunikációs igazgatója beszélt a pénteki videónyilatkozatában.

A politikus azt mondta: a baloldal évek óta támadja a Paks II beruházást, pedig ha az új atomerőmű már üzemelhetne, most olcsóbb lenne az áram, és Magyarország nem lenne kitéve ennyire az európai energiaválságnak.

– Emellett a baloldal nemcsak támogatja a szankciókat, de még bővítené is azokat, holott mára egyértelművé vált, hogy a szankciók tönkreteszik az európai gazdaságot és súlyos energiaválságot okoznak. Dobrev Klára árnyékminiszterelnök például az atomenergiát is bevonná a szankciós rendszerbe azzal, hogy hónapok óta követeli a Paks II beruházás felfüggesztését – rögzítette Hollik István.

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy értékelt: rendkívül nagy felelőtlenség az európai energiaválság közepén a Paks II beruházását támadni.

– A baloldal ezzel a követeléssel veszélybe sodorja Magyarország energiaellátását és energiabiztonságát is, ráadásul hátráltatja azokat a törekvéseket, amelyek az energiafüggetlenség irányába mutatnak – jelentette ki. Hollik István felhívta a figyelmet arra: mivel ez a kérdés az ország jövőjét hosszú távon befolyásolja, ezért a szankciókról szóló nemzeti konzultáció tartalmaz majd atomenergiára vonatkozó kérdést is. Pártállástól függetlenül mindenkit arra kért, hogy mondja el ebben a kérdésben is a véleményét.

Borítókép: Hollik István (Fotó: Teknős Miklós)