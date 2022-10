Magyarország is támogatja az európai légvédelmi rendszer kiépítését

A most zajló NATO védelmi miniszteri értekezlet alkalmával aláírtam azt a szándéknyilatkozatot, amivel Magyarország is részesévé válhat egy német vezetésű légvédelmi rakéta beszerzési projektnek

– jelentette be a közösségi oldalán a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristfóf hangsúlyozta: a légvédelmi képességek ma talán fontosabbak, mint valaha.

A Portfólió.hu cikke szerint Olaf Scholz augusztus végén jelentette be a projektet. A német kancellár akkor arról beszélt, hogy az európai légvédelmi rendszer költséghatékonyabb és hatékonyabb lenne, mint minden ország saját, drága és rendkívül összetett légvédelmi rendszerének kiépítése. Elmondta azt is, hogy Németország a következő években nagy összegeket fog befektetni a légvédelembe, mégpedig úgy, hogy az európai szomszédok már a kezdetektől fogva részt vehessenek benne. A portál szerint Németország számára a jobb légvédelem iránti igény azért vált sürgetővé, mert Oroszország az Ukrajna elleni támadásával megváltoztatta az európai fenyegetettségi helyzetet. A projektet ezért az immár több mint fél éve tartó háborúra adott válasznak is tekintik.

