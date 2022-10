Menczer Tamás: Magyarország gázellátása biztosított

Menczer Tamás kifejtette: azért vagyunk biztonságban, mert van hosszútávú gázbeszerzési megállapodásunk Oroszországgal, továbbá van már megállapodás plusz mennyiségről is, déli irányból vezetéken megérkezik a gáz Magyarországra, valamint a gáztározókban az éves fogyasztás 46 százalékát tárolják.

Ez 93 téli napra elegendő gázmennyiség - mutatott rá a politikus, majd úgy fogalmazott: nálunk nem lesz probléma a tél során, nem lesz gond a lakossági szektorban a fűtéssel és az ipari szektorban sem.

Menczer Tamás felidézte, a gáztározók megvásárlásakor is felelőtlen volt és a magyar érdekek ellen beszélt a baloldal, és most is így van az Oroszország elleni szankciók kapcsán.

A magyar érdekeknek az felelne meg, ha a már meglévő energiaszankciókat eltörölnék, és nem beszélnének továbbiakról. Ha ez így lenne, akkor az energiaár és az infláció rögtön meg tudna feleződni - mondta.

Annak kapcsán, hogy Magyarország és Üzbegisztán átfogó nukleáris együttműködési programot indít, Menczer Tamás arról beszélt, hogy a nukleáris energia - a paksi atomerőmű és Paks 2 megépítése - rendkívül fontos szuverenitási kérdés.

Paks nélkül nincs magyar energiabiztonság, nincs rezsicsökkentés - tette hozzá.

Az államtitkár kiemelte: az energiabiztonság miatt semmilyen olyan szankciós intézkedést nem támogatnak, amely veszélyeztetné Paks 2 megépítését.