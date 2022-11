Korányi Dávid beismerte: nem volt véletlen a kampányuk időzítése

A cikkben szó van arról is, hogy csak a diaszpórában élő magyaroktól fogadtak el támogatásokat a kampányra. Korányi kifejtette, hogy az adománygyűjtő oldalon elkérték az útlevél számát, és a formátum alapján ellenőrizhették, hogy van-e magyar állampolgársága a támogatónak. – Nem a CIA által vezérelt gyíklények pénzéről van szó, hanem magyar diaszpórában élő állampolgárok donációja – fogalmazott Korányi. Elmondása szerint javarészt olyan, évekkel, évtizedekkel ezelőtt kiköltözött magyarok adtak mikroadományokat, akik figyelemmel kísérik a magyar közéletet, és zavarja őket, ami itthon történik, féltik a Magyarországon maradt családjukat. A neveket pedig a törvényi előírások miatt nem is hozhatnák nyilvánosságra. Állítja, ha bárki megfogalmazott volna is valamilyen kérést a pénzért cserébe, ő abban pillanatban visszautasította volna a támogatását.

Az Action for Democracy elnöke egyébként mindeddig csak egy Facebook-bejegyzésben reagált, melyben többek között kifejtette, hogy először sokkolta a kormányzati lejáratás, és értetlenül áll az egész előtt, hiszen szervezete már márciusban kiadott egy sajtóközleményt a támogatásról, majd Márki-Zay Péter teljesen nyíltan kommunikált az amerikai forrásokról, és transzparens módon nyilvánosságra hozta a támogatási összegeket is.

Korányi Dávid a választás előtt két hónappal alapította meg az Action for Democracy nevű civil szervezetet az Egyesült Államokban. A Telex kiemelte: az MMM-mel a nyáron végén véget ért Korányiék együttműködése, de Magyarországról nem vonul ki az A4D, a jövőben is szeretnének civil szervezeteket támogatni, mint ahogy Brazíliában és Olaszországban is teszik.

Az Egyesült Államokból érkező támogatás miatt jelenleg rendőrségi nyomozás, illetve titkosszolgálati vizsgálat is zajlik. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője múlt csütörtökön azt közölte: miután a titkosszolgálatok vezetői megtették első jelentésüket az ellenzéki kampány külföldi finanszírozásával kapcsolatban a nemzetbiztonsági bizottság ülésén, a Fidesz frakcióvezetője kérte a dokumentum 2051-ig elrendelt titkosításának feloldását.

Borítókép: Korányi Dávid (Forrás: Wikipédia)