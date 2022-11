„Sértő az a vád, hogy a települések kényszer hatására cselekedtek”

Elkeserítő az az ellenzéki vád, amely szerint a hazai önkormányzatok kényszer vagy fenyegetés hatására ítélik el a brüsszeli szankciókat, ezzel megsértenek több mint 2500 polgármestert és az általuk képviselt hétmillió magyar embert

– jelentette ki lapunknak Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke.

Az ügy előzménye, hogy Szita Károly Kaposvár polgármestereként október elején fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, kérve az orosz–ukrán háborúval összefüggő európai uniós szankciós politika megváltoztatását és azt, hogy tegyék elérhetővé Magyarországnak a felzárkózási és helyreállítási alap forrásait. A kezdeményezéséhez a magyarországi települések több mint nyolcvan százaléka, 2551 önkormányzat csatlakozott.

– Az elmúlt három évtizedben soha, egyetlen témában sem volt akkora egyetértés az önkormányzatok között, mint ebben a kérdésben. A kiküldött levelünkre tömegével jöttek a válaszok, sértő, ha valaki azt állítja, hogy a települések kényszer hatására cselekedtek

– hangsúlyozta Szita Károly, aki kiemelte: az összefogásból továbbra is bántóan hiányzik a legnagyobb magyar önkormányzat, a főváros csatlakozó nyilatkozata és aláírása. Szita Károly egy pénteken megtartott sajtótájékoztatón, Kaposváron elmondta azt is: továbbra is várja az Európai Bizottság elnökének válaszát, az Ursula von der Leyennek írt levelét támogató polgármesterek aláírását a jövő héten átadja a bizottság magyarországi képviselet-vezetőjének.

Szita Károly szerdán úgy nyilatkozott: a főváros támogatását is várja az uniós szankciós politika megváltoztatására irányuló levélhez. Eddig Budapest vezetése nem válaszolt a kaposvári polgármester kezdeményezésére. Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője lapunknak úgy reagált:

rendkívül sajnálatos, hogy Karácsony Gergely Brüsszelt választja a budapestiek helyett.

Szerinte érthetetlen, hogy a főpolgármester és a baloldali városvezetés miért akar politikát csinálni abból, hogy a magyar családok ne kapják meg a nekik járó uniós forrásokat. – Ez bizonyíték arra, hogy Karácsony Gergely részéről csak egyszerű demagógia az, amikor az önkormányzatok sanyarú helyzetére panaszkodik, közben pedig nem csatlakozik ahhoz a 2551 magyar településhez, amelyek fontosnak tartják a magyar emberek érdekeit – emelte ki Wintermantel Zsolt, majd hozzátette: „Karácsony miatt Budapest ebből is kimarad. ”

Kerestük a főváros sajtóosztályát az üggyel kapcsolatban, de lapzártánkig nem érkezett tőlük válasz.

Borítókép Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. (Fotó: Kiss Annamarie/ Hajdú-bihari Napló)