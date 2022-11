Szentkirályi Alexandra: A szankciók egyáltalán nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket

Nem véletlen, hogy a magyar kormány kezdetektől fogva békekötést szorgalmaz, mert az értelmetlen szankciók nem váltják be a Brüsszel által keltett reményeket

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hétfőn országjáró sorozatának egyik rendezvényén, Kunszentmiklóson.

A kormányszóvivő a Mondjunk nemet a szankciókra! elnevezésű országjáró sorozat rendezvényén, a fórumot megelőző sajtótájékoztatón emlékeztetett: Brüsszel azt ígérte, ha a szankciók életbe lépnek, az véget vet az ukrajnai háborúnak, és az intézkedések majd Oroszországot büntetik. Felidézte Brüsszelnek azt az ígéretét is, miszerint a szankciók nem terjednek ki az energiahordozókra – adta hírül az MTI.

A szankciók egyáltalán nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket

– mondta.

Szentkirályi Alexandra rámutatott arra is, a jelenlegi helyzetben „Európa fázik, Ukrajna vérzik, Oroszország pedig gazdagodik”. Ez az elhibázott szankciós politika következménye – tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet arra is: hogy a néhány nappal ezelőtt szóba került újabb szankciós csomag, amelynek hírére máris megugrott a földgáz ára a tőzsdén. Mint mondta, ez is azt mutatja, van összefüggés a szankciók és az emelkedő árak között.

A magyar kormány továbbra is azért fog harcolni – tette hozzá –, hogy ezek a szankciók vagy ne lépjenek életbe, vagy pedig Magyarországra nézve ne legyenek kötelező érvényűek, mert a kormányzat egyetlen olyan büntetőintézkedést sem tud elfogadni, amely a magyar embereknek hátrányt okoz vagy káros.

– szögezte le.

Szentkirályi Alexandra azt is hangsúlyozta, a mostani nemzeti konzultációnak azért is van jelentősége, mert a kormány Brüsszelben, "ellenszélben" fel tudja majd mutatni több millió magyar ember szándékát is. Úgy fogalmazott: a magyar kormány harcolni fog Brüsszellel, hogy a magyarok érdekeit védje.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Illyés Tibor)