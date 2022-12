A Szabadság hidat is lezárhatják Karácsonyék

– A városszervezés egy komplex rendszer, nem lehet ötletelni különféle hidak lezárásával hatástanulmányok készítése nélkül – mondta lapunk megkeresésére Gyulainé Tóth Zsuzsanna, a Magyar Autóklub jogi és érdekvédelmi bizottságának alelnöke azzal kapcsolatban, hogy a városvezetés részéről felvetődött a Szabadság híd lezárása.

Pár nappal ezelőtt, szintén a Magyar Autóklub részéről Kovács Kázmér a Híradó.hu-nak nyilatkozva rámutatott: a közlekedés rendkívül fontos, és ha ezzel problémák adódnának, akkor sokak élete lehetetlenülne el. A szervezet jogi és érdekvédelmi bizottságának elnöke kifejtette, jelenleg hivatalosan több alternatívát is vizsgál a főváros: még a Szabadság híd lezárása is szóba került, de a Magyar Autóklub ezt is ellenzi.

– Az autósok egy budapesti híd lezárásával összesítve körülbelül harmincezer kilométerrel kénytelenek többet autózni

– tette hozzá Kovács Kázmér. Sem az autósok teljes kitiltását, sem a Lánchíddal párhuzamosan a Szabadság híd egyirányúsítását nem tartják kellően indokoltnak. A bizottsági elnök korábban azt mondta: ezen elképzelés megvalósítása újabb lépés lenne az autósok fokozódó kiszorításához vezető úton, főleg ha a lezárásokat semmilyen alternatív útvonallal, egy újabb Duna-híd megépítésével nem kompenzálják.

Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke lapunk megkeresésére kifejtette: a Szabadság hídra alapvetően a rajta átmenő villamosok miatt van szükség. Ha viszont rendezvények helyszínéül szolgál, elsősorban nyáron, akkor ideiglenesen le lehet ugyan zárni a hidat, de ebből nem lenne jó rendszert csinálni. Szerinte nincs értelme az átkelőt a személyautó-forgalom számára egyirányúsítani vagy onnan teljesen kitiltani az autókat.

A Lánchíd pénteki, részleges átadásán Karácsony Gergely főpolgármester nem válaszolt érdemben az újságírók azon kérdéseire, hogy az átkelőt miért nem használhatja a gyalogos- és a gépjárműforgalom. Mint arról beszámoltunk, ezzel veszélybe került a hídfelújításra szánt, hatmilliárd forintos állami támogatás. A főváros ugyanis ezért cserébe vállalta, hogy a Lánchídról legfeljebb 18 hónapra tiltja ki a forgalmat.

A Világgazdaság szerint úgy tűnik, a fővárosnak már nincs is szüksége a hatmilliárdos támogatásra. A lap cikke szerint ugyanis rekordokat dönt Budapest iparűzésiadó-bevétele. Két évvel ezelőtt a 150 milliárd forintot sem érte el ez a forrás, idén már 195 milliárd forintra számítanak, jövőre pedig egészen elképesztő, 272 milliárd forintos bevétellel számol a főváros. A cikk szerint ezért úgy tűnik, Karácsony Gergelyéknek belefér, hogy nem tartják be a főpolgármester által aláírt megállapodást, így nem élnek a hatmilliárd forintos kormánytámogatással.

Bár a főpolgármester azt állítja, a fővárosiakra bízza a döntést az autómentes hídról, valójában ő már 2020 októberében határozott – írta a lap. Karácsony és kabinetfőnöke, Balogh Samu napok óta intenzív kampányt folytat azért, hogy a Lánchidat ne csupán az első átadóját követő hónapokban, hanem véglegesen kizárólag a közösségi közlekedés, a taxik, a kerékpárosok és a gyalogosok használhassák. Karácsony Gergely azt írta a közösségi oldalán, hogy semmilyen szakmai érv nem szól az ellen, hogy a gyönyörű Lánchíd az állandó dugók helyett a közösségi közlekedés számára fenntartott híd legyen.