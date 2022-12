Karácsony Gergely újabb bukása: a Lánchíd felújítását is elrontotta a főváros

Lánchíd. Forrás: Ripost

Ötmilliárddal drágább lett a beruházás

Karácsony kijelentése, miszerint az „az eredeti ütemtervnek megfelelően és költségkereten belül halad a Lánchíd felújítása” azért is hazugság, mert a főpolgármester megfeledkezett említést tenni arról a tényről, hogy valójában másfél éves csúszással és több mint ötmilliárd forinttal drágábban valósul meg a beruházás. Sőt, a Budapesti Közlekedési Központ közbeszerzési bírságot is kapott a projekt miatt.

Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek a közelmúltban felhívta a figyelmet a főpolgármester hazugságaira. Kifejtette, hogy a Lánchíd felújítása nemcsak ötmilliárd forinttal drágábban, hanem csökkentett műszaki tartalommal valósul meg, hiszen az eredeti tervekhez képest a Váralagutat és a Széchenyi István teret nem újítják fel. A Tarlós István vezette korábbi fővárosi önkormányzat által kiírt közbeszerzés pedig ezeket a munkálatokat is tartalmazta.

Wintermantel szerint a Karácsony Gergely-féle városvezetés miatt csúszott a kivitelezés, mert elvetették az előző városvezetés által kiírt közbeszerzési eljárást, és egy újat bonyolítottak le.

Ezeknek a tényeknek a tükrében nevetséges a főpolgármester azon állítása, hogy a Lánchíd felújítása a tervezett költségeken belül és az ütemtervnek megfelelően alakul

– tette hozzá a frakcióvezető.

Korábban, még 2020 decemberében Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ akkori vezérigazgatója cáfolta a fővárost az Indexnek, amikor egyértelművé tette: nem igaz, hogy a Lánchíd felújítására kedvezőbb ajánlatot kapott a főváros, az ár ugyanis nem csökkent, hanem nőtt ötmilliárd forinttal. Ezt megelőzően a fővárosi önkormányzat közleményt adott ki arról, hogy a Lánchíd kedvezőbb feltételekkel újulhat meg, miután a korábbinál 8,5 milliárd forinttal olcsóbb ajánlat érkezett a beruházás kivitelezésére. Mint írták, így a korábbi 35,3 milliárd forint helyett, az eddigi legalacsonyabb árból, 26,8 milliárd forintból újulhat meg a Lánchíd. Vitézy Dávid azonban felhívta a figyelmet, hogy ezt a 26,8 milliárdos ajánlatot nem lehet összehasonlítani a korábbival, ahogy a Főpolgármesteri Hivatal teszi, hiszen abban benne volt a Széchenyi István téri villamos-aluljáró rekonstrukciója, a tartalékkeret sőt, még az áfa is. Ebben a korábbi ajánlatban a Lánchíd felújítására eső rész bruttó 21,3 milliárd forint volt, ezt kell a mostani ajánlathoz mérni – hívta fel a figyelmet Karácsonyék hazugságára két évvel ezelőtt Vitézy.

A Lánchíd felújításának ára tehát az előző, Tarlós István irányításával kiírt, majd az új, baloldali városvezetés által 2020 elején érthetetlen okokból érvénytelenített pályázat áraihoz képest több mint ötmilliárd forinttal drágult egyetlen év alatt.

Rekordelőleget kapott a kivitelező cég

A költségek indokolatlan emelkedéséhez hozzájárulhatott az is, hogy a beruházás nyertese a fővárosi baloldal kedvenc cége, az A-Híd Zrt. lett. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy szokatlanul nagy összegű előleget, közel ötmilliárd forintot fizettek Karácsonyék a Lánchíd felújításával megbízott vállalatnak. Különös egybeesés, hogy éppen ekkora összeggel volt magasabb az A-Híd Zrt. nyertes ajánlata, mint amivel Tarlós István hivatali ideje alatt pályáztak. Az is figyelemre méltó, hogy az MSZP-s Tüttő Kata alig két héttel azután, hogy elfoglalta főpolgármester-helyettesi posztját, az A-Híd exkluzív rendezvényén volt vendég.

Magánvállalatok nem véletlenül szoktak meghívni politikusokat a rendezvényeikre, és annak is nyilván megvan az oka, hogy Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes is részt vett a Lánchíd felújítási tenderén nyertes A-Híd Zrt. exkluzív partiján

– jelentette ki a Magyar Nemzetnek 2021 januárjában Wintermantel Zsolt, még a BKK igazgatóságának fideszes tagjaként. Arra is rámutatott: nem lehet véletlen, hogy Karácsony Gergely hevesen ágált a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata ellen, amikor azzal dobta vissza az BKK által kiírt pályázatot, hogy a közbeszerzési törvényben előírt, nyolcéves időkorlátnál régebbi referenciákat is elfogadtak volna, hogy az A-Híd korábbi, a Margit híd felújítási projektjére is hivatkozhassanak az ajánlatban. – A főpolgármesternek láthatóan fontos volt, hogy az A-Híd nyerje a közbeszerzést – mondta Wintermantel Zsolt.

Másfél év huzavona után indult a felújítás

A korábbi tervekhez képest indokolatlanul megdrágult beruházás ráadásul jelentős csúszással indult el, mivel Karácsonyék felrúgták az előző városvezetés által kiírt pályázati eljárást és hónapokon át semmit nem tettek, hiába sürgette őket a Fidesz, miután több szakértői vélemény is megerősítette, hogy nagyon rossz állapotban van a híd. Tarlós István előző főpolgármester szakértői véleményt kért a helyzet pontos tisztázásáért. Ennek eredménye csak a 2019. októberi önkormányzati választások után lett meg: a feltárt szerkezeti hibák miatt a szakértők azt javasolták, hogy a főváros hat hónapon belül kezdje meg a Lánchíd felújítását.

Azt, hogy Karácsony Gergely pontosan tisztában volt a helyzet súlyosságával, az mutatja a legjobban, hogy a felújításhoz szükséges előzetes hídvizsgálat miatt le is zárták a Lánchidat. Ekkor a főpolgármester még egyértelműen azt az álláspontot képviselte, hogy halaszthatatlan a projekt. Nem sokkal később azonban megváltoztatta véleményét, és már azt hangoztatta, hogy halasztható a felújítás. Ez azért is érthetetlen, mert a szakértők egyértelműen az azonnali cselekvés mellett foglaltak állást.

Az MSC Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. jelentésében 2020. áprilisban megállapította: a Lánchíd annyira rossz állapotban volt, hogy számítani lehetett arra, hogy a lehulló betondarabok kárt okozhatnak a híd alatt (a rakparton) közlekedő autókban vagy hajókban. A dokumentum készítői szerint a legkritikusabb rész a Lánchíd déli oldali járdája, ahol akár a teljes rész beszakadhat. „Csak remélni lehet, hogy a híd felújításáig nem történik baleset” – fogalmazott meg súlyos végkövetkeztetést a jelentés. Karácsony Gergely mégis úgy döntött, hogy a főváros elhalasztja a híd rendbehozatalát, amit azzal magyarázott, hogy új közbeszerzési eljárást kell kiírni.