Bayer Zsolt: A baloldal esete a benzinársapkával + videó

Aztán most, több mint egy év elteltével , amikor kivezeti a kormány az ársapkát - egyébként rajtunk teljesen kívülálló okok miatt – , akkor jön ugyanez az ellenzék, és elkezd amiatt hisztériázni, hogy hogy tehet ilyet a kormány, hogy teheti ki az embereket ilyen szörnyűségnek. Van közöttük egy bizonyos Varju László nevű, igazi fekete öves gazember, aki egy MOL-kút elé állva egyenesen arról értekezett, hogy a kormány 200 forinttal megemelte a benzin árát. Nem értem őket.

Miért hiszik azt, hogy az emberek nemhogy 10 évre, de legalább 1 évre vissza tudnak emlékezni. Aztán nem értem az ellenzéki újságokat.

Azt írja a 24.hu, hogy politikai okokból vezették ki az ársapkát, pedig az olcsóbb benzinárral jól járt annak idején az állam is, meg a MOL is. Rendben van. Ezt még értem, hogy jól járt vele az állam is, meg a MOL is, csak azt nem értem, hogy a 24.hu számára ez miért tragédia?

Miért nem örülnek annak, hogy ha például jól jár a magyar állam, illetve jól jár egy 25 százalékban magyar állami tulajdonban lévő multinacionális cég.

Továbbá nem értem, hogy ebbe a mondatba miért nem bírták beleírni a harmadik jól járó szereplőt, hiszen a több mint egy évig fenntartott ársapkával a legjobban a magyar autósok jártak. A magyar társadalom, a magyar emberek, akik a legóvatosabb számítások szerint is ezzel az egy évig tartó ársapkával 400 ezer forintot is spórolhattak maguknak.