Nem félni! – A Magyar Nemzeti Médiaszövetség reagálása a sajtószabadságot ért újabb súlyos támadásra

A Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője mai Facebook-posztjában kijelentette: tőrbe csalták őt, mert egy katonatiszt telefonszámáról hívták fel. Ismeretes, hogy a napokban lebukott Tordai a Hír TV birtokába került felvételen egy olyan személlyel beszélt, akit a Tanítanék Mozgalom tagjának tartott. Bár a baloldali képviselő beismerte, hogy ő hallható a felvételen, elmondása szerint azt nem tudta, hogy a vonal másik végén nem a Tanítanék egyik tagja volt. Ezzel a vallomással Tordai máris ellentmondásba került, ugyanis felvetődik a kérdés, hogy egy választott képviselő, a Párbeszéd vezető politikusa milyen viszonyt ápol a politikamentesnek hirdetett Tanítanék Mozgalommal. Nehezen elképzelhető, hogy Tordai Bence egy vadidegennek beszélne pártja belsős dolgairól, sokkal valószínűbb, hogy tanácsokkal látja el a Tanítanék Mozgalmat.

Az országgyűlési képviselő közösségi oldalán újfent arról ír, hogy „egy kis nyomozás” után rájött, hogy a Magyar Honvédség egyik tisztjének a telefonjáról jött a hívás, akinek a lánya annál a televíziónál dolgozik, ahol először kiszivárgott a hangfelvétel, vagyis a Hír TV-nél. „Nyilvános adatbázisok használatával kiderítettük, hogy a telefonszám a Magyar Honvédség alezredesének a nevén van, akinek a lánya a Hír TV riportereként dolgozik. Sakk-matt”.

Hozzátette, vizsgálatot kezdeményeznek a honvédelmi miniszternél, a MÚOSZ Etikai Bizottságához fordulnak és eljárást indítanak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), mivel Tordai szerint egy magánbeszélgetés engedély nélküli rögzítése, ártó szándékkal való manipulálása és nyilvánosságra hozása jogellenes.

Tordai Bence „kis nyomozása” azonban súlyos kérdéseket vet fel. Először is, honnan vette az elmondott információkat a Párbeszéd politikusa, és milyen alapon, milyen vizsgálatot kezdeményezne a Magyar Honvédségnél? Valószínűsíthető, hogy a politikus ezzel az akcióval a Tanítanék Mozgalommal fennálló kapcsolatáról igyekszik elterelni a figyelmet.

Ezenkívül a politikus azt is állította, hogy kereste az ügyben a Hír TV-t, azonban a csatorna közölte, semmilyen megkeresés nem érkezett Tordai Bence részéről. De Tordai Bence még ennél is tovább ment. Bejegyzéséhez annak a Hír TV-s riporternőnek a nevét és a képét is csatolta, aki állítása szerint a politikusra nézve kínos hangfelvételért felelős, ami a személyiségi jogok megsértését is felveti.

Itt azonban végleg megdől Tordai Bence mondókája.