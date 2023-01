Az online platformokon is ott van a katolikus egyház

Elindult a Magyar Katolikus Egyház központi Instagram- és TikTok-oldala november végén. Mint az erről szóló közleményben írták, a közösségi oldalakon az egyház híreit, eseményeit, közleményeit találják meg az odalátogatók, továbbá lelki útravalókkal is hirdetik majd az evangélium tanítását az olvasóknak. Hozzátették: a forradalmi lépéstől azt várják, hogy közvetlenebb legyen a kommunikáció az egyház és a hívek között.

Fontos küldetés

– Az egyház egy kétezer éves intézmény, lelki közösség. A több évszázad alatt számos újítást megélt, tanúja lehetett országok létrejöttének, népek megtérésének, birodalmak felemelkedésének és összeomlásának. Ez az idő megtanította arra, hogy óvatos és megfontolt legyen. Nem kell rögtön mindenbe belevágni, nézzük meg előtte, milyen irányba halad a fejlődése, népszerűsége – mondta el lapunk megkeresésére Bese Gergő atya. A plébánost azzal kapcsolatban kérdeztük, hogy mi indokolja a katolikus egyház TikTokon való jelenlétét.

Mint fogalmazott, a közösségi média térnyerése a XXI. század nagy vívmánya, mely beszippantja az embereket.

Ki lehet mondani, hogy aki nincs fent valamelyik platformon, az nem is létezik. – A társadalmi változások azt mutatják, hogy az online tér nagyon sokáig meghatározó lesz az emberek életében, így nincs más választás, jelen kell lennie az egyháznak, a papoknak, a szerzeteseknek, a közösségeknek ott, ahol lehetőség van a missziós küldetésünk végzésére – véli Bese Gergő.

Felkelteni az érdeklődést

Elmondása szerint az egyháznak rengeteg fontos üzenete van a ma emberének. – Ezeket nem azért bízta ránk Isten, hogy hallgassunk. Beszélnünk, írnunk kell róla, ha alkalmas, ha nem. Egyébként is a lélek ott fúj, ahol akar, ha egy TikTok-videó érinti meg a kereső szívét vagy egy blogbejegyzés, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy sikerült találkozni azzal, aki a templomba vagy a hittanórára nehezen talált volna be. Egyszerűbben fogalmazva: a kütyüjébe belépve adjuk át az örömhírt – magyarázta Bese Gergő atya. Arra a kérdésre, hogy bevonzhatja-e a fiatalabb generációkat az egyház közelébe egy közösségimédia-platform, Bese Gergő szerint a válasz egyértelműen igen.

– Szerintem tudunk olyat mutatni, ami felkelti az érdeklődést. Egy dalt, egy szép szertartást, tanítást egy percben, a közösségi együttlét örömteli pillanatait. Számtalan olyan szerethető programunk, szertartásunk van, ami megérinti az embereket, de ha nem lát belőle részleteket, nem kerülünk az orra elé, lemarad róla, és akkor nagy eséllyel ki is marad a jóból

– fejtette ki a plébános. Hozzátette: csak bátorítani tudja a papkollégákat, a hitoktatókat, az egyházi közösségeket, hogy legyenek aktívak a közösségi médiában. – Mutassuk meg, hogy ebben a világban nem a deviancia az irányadó értékközösség, hanem van sokkal építőbb és magasztosabb – hangsúlyozta Bese Gergő atya.

Tudatos tervezés

A közösségimédia-felületeken a közösségépítés a központi feladat. Az egyház feladata is ez, ami nem feltétlenül könnyű – erről már Klausz Melinda közösségimédia-szakértő beszélt azzal kapcsolatban, hogy mennyire lehetnek az egyházak sikeresek az online platformokon, főként a fiatal generációk megszólításában. Mint mondta, egy hagyományos egyháznak az új technológia mellett az új kommunikációs stílussal és megoldásokkal is fel kell vennie a versenyt, ha valóban el szeretné érni a fia­talokat, ha valódi közösséget szeretne teremteni.

– A közösségépítésbe nem csupán a trendek és a változások követése tartozik bele, hanem hogy folyamatosan nézzük, mérjük, mi tetszik a célcsoportnak, és a saját képünkre formáljuk az aktuális irányokat

– magyarázta a szakértő.

Klausz Melinda szerint a közösségi média ma már az életünk része. A fiataloknak nem csupán egy felületet jelent, hanem ezen tartják a kapcsolatot barátaikkal, beszélik meg a házi feladatokat, ismerkednek vagy éppen olvasnak. – A hagyományos médiatermékekkel szemben a közösségi média jóval hatékonyabb, gyorsabb és eredményesebb kommunikációt biztosít, így mindenképpen szükséges eszköze a kommunikációnak – hangsúlyozta. Már a Covid alatt is voltak törekvések, hogy az online térben megjelenjen az egyház, gondoljunk csak a szentmise-közvetítésekre, azonban a folyamatos és aktív jelenléthez egy statikus ismeretközlésnél jóval több kell – hívta fel a figyelmet a szakértő. Kifejtette: a mai fiataloknak az úgynevezett kihívások és az aktuális trendek megjelenítése mellett a társadalmi felelősségvállalás is fontos téma, de sajnos gyakran abból is vita támad a felületeken, ha divatjamúlt emojikat használ a kommunikátor. Így igencsak érdemes körbenézni a platformokon és tudatosan megtervezni a kommunikáció minden egyes lépését – zárta gondolatait Klausz Melinda.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)