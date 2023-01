Lemondott Márki-Zay alpolgármestere

Szabó János január 20-i hatállyal mond le posztjáról – jelentette be közösségi oldalán. Úgy fogalmazott, ezzel a lépéssel közéleti tevékenységétől is búcsút vesz. Nem volt és most sincs semmilyen konfliktusa Márki-Zay Péter (MMM–Tiszta Vásárhelyért Egyesület) polgármesterrel – szögezte le.

A politikust a hódmezővásárhelyi közgyűlés 2021. június 22-én választotta alpolgármesterré. Ezt megelőzően tanácsadóként segítette a város működését, részt vett az ingyenes buszjáratok elindításában is. Alpolgármesterként elsősorban a város fejlesztéséhez, működtetéséhez kapcsolódó feladatokat látott el.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Hadházy Ákos nem csatlakozik Márki-Zay Péter pártjához.

Régi barátságunkra és az irántad érzett változatlan és őszinte megbecsülésre tekintettel próbálok nagyon udvariasan, de lényegre törően fogalmazni: minden ellenkező híreszteléssel szemben én nem kívánok részt venni az általad most bejelentett párt munkájában

– fogalmazott a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben Hadházy Ákos, a baloldal támogatásával mandátumot szerzett, ám független színekben politizáló országgyűlési képviselő.