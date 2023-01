Négy vármegyén keresztül üldözték a vezetéstől eltiltott önjelölt buszsofőrt

A 40 millió forint értékű távolsági buszt elvivő autótolvajt négy vármegyén keresztül üldözték a jászsági rendőrök. A bejelentés 2023. január 19-én este érkezett a rendőrségre, miszerint Jászapáti területéről 20 óra körül elvittek egy távolsági autóbuszt. A járműbe szerelt GPS nyomkövetőnek köszönhetően hamar a nyomára akadtak a rendőrök. Mire utolérték a tolvajt, már megjárta Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyéket is – tájékoztat a Police.hu beszámolójában.

Az üldözés Hajdú-Bihar vármegyében, a Kaba és Püspökladány közötti 4-es számú főúton ért véget, ahol

a rendőri jelzéseket figyelmen kívül hagyva a busz áttért a szembe jövő sávba, majd az útárokba hajtott, ahol fának csapódott.

A baleset után a férfi kipattant a buszból és a szántóföld felé futott, de a rendőrök utolérték és elfogták.

Rövid utánajárást követően megállapították, hogy az önjelölt buszsofőr rovásán több is van, mivel két nappal ezelőtt egy személygépjárművet lopott el Jászapátin, amelyet azonnal el is adott, de a nyomozóknak sikerült megtalálniuk és lefoglalniuk a kocsit. A lopást követően elfogatóparancsot adtak ki az akkor még ismeretlen elkövetőre. Kiderült továbbá, hogy a férfi jogosítvánnyal sem rendelkezett és a vezetéstől is el volt tiltva.

A 22 éves jászapáti férfit a nyomozók lopással gyanúsítják és őrizetbe vették.

Borítókép: A tettes a baleset után kiugrott a buszból, majd megpróbált elmenekülni a helyszínről (Fotó: Haon/Tóth Imre)