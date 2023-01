Simicskó István: A dollárbaloldal elégtelenre vizsgázott

– Rendkívül nehéz évet hagytunk magunk mögött. Alig hogy véget ért egy világjárvány, a szomszédunkban háború tört ki. Miként lehet megőrizni hazánk stabilitását?

– Nagyon fontos az állampolgárok biztonságérzetének a megerősítése, ehhez pedig hozzájárul a stabilitás kialakítása. Ez egy világos stratégiai cél, amit a magyar kormány felvállal. A 21. század sajnos egyre inkább a kihívások, fenyegetések, veszélyek korát jelenti. Az orosz–ukrán háború lassan egy éve tart, és még mindig nem látjuk a végét. A világ biztonsági rendszere változóban van, a korábban egyértelmű játékszabályok meginogtak, ilyenkor pedig szükséges a bölcsesség, az óvatosság, valamint a körültekintés, amivel Magyarország biztonsága garantálható. A kormány a valós veszélyeket felismerve helyes külpolitikát folytat, így hazánkat nem engedi belesodródni ebbe a konfliktusba. Sajnos a baloldal részéről számos könnyelmű, felelőtlen, sőt egyenesen provokatív nyilatkozat is elhangzott, pedig Magyarországnak egyértelműen az az érdeke, hogy béke legyen. Egyelőre a jövő homályába vész, hogy a felek mikor ülnek le végre a békéről tárgyalni.

– Magyarország szinte az egyetlen, amely a béke pártján áll. Ilyen ellenszélben el lehet érni, hogy a harcoló felek leüljenek egymással tárgyalni?

– Érzékelhető, hogy egy új világrend van kialakulóban, amelyben az Európai Unió gazdaságát jóval kevesebb szál fűzi majd Oroszországhoz. Békekötés esetén is időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a megtépázott gazdasági kapcsolatok újra felélénküljenek, nem is beszélve a szemben álló felek közötti ellentétek feloldásáról. Az Egyesült Államok és Oroszország közötti konstruktív viszony időszaka döntően republikánus amerikai elnökökhöz volt köthető. A demokraták más szempontokat érvényre juttatva és más habitussal politizálnak, ami időnként beárnyékolja a kétoldalú kapcsolatokat. Pedig a jelenlegi helyzetben az Egyesült Államok nélkül nem tud megszületni a béke. Ha a liberális amerikai politika ebben nem lesz érdekelt, akkor sokáig elhúzódik a háború. Ennek viszont Európa is megissza a levét.

– Az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Mikor láthatja be az Európai Unió, hogy csak saját magának ártott?

– Teljesen értelmetlen újabb és újabb szankciókkal előhozakodni, mert ez nem fogja az orosz hadigépezetet leállítani. A számok világosan mutatják, hogy a Kínának és az Indiának eladott földgázból és kőolajból nagyobb profitra tesznek szert az orosz energetikai cégek, mint korábban. Egyáltalán nem látni azt, hogy az érvényben lévő, rengeteg gazdasági szegmenst érintő több ezer szankció miatt térdre kényszerült volna Oroszország. Amíg az európai polgárok nem elégelik meg a brüsszeli elit inkompetens döntéseit, az európai politikában gyökeres változásra nem lehet számítani. A jövő évi európai parlamenti választáson viszont eldőlhet, hogy Európa képes lesz-e végre kimászni a gödörből.

– A tavalyi évet végigkísérték a gazdasági nehézségek, ám Magyarország így is tudott sikereket felmutatni. Miért fontos, hogy a családtámogatásokat bővíteni tudta a kormány?

– Magyarország társadalmának alapvető építőkövei a családok. Ha egy állam nem fordít kellő figyelmet a családokra, akkor nem bízik a jövőjében. Azt hiszem, nem nehéz belátni, hogy egy nemzet, egy ország jövőjét a gyermekek jelentik. A biztonság megteremtése mellett ezernyi szempontból az alapozza meg hazánk jövendőjét, ha a családok gyermekeket vállalnak. Mi pedig segítjük őket abban, hogy a nehéz körülmények közepette is boldogulni tudjanak. A kormánynak, és különösen nekünk, kereszténydemokratáknak fontos célkitűzés, hogy a családok támogatása – még akkor is, ha mindenki recesszióról beszél Európában – ne csökkenjen, hanem növekedjen. Ez nemzetstratégiai kérdés, amiben nem hátrálunk meg, még a nehéz időkben sem.

– A családok mellett kiemelt terület a kormánypártok számára nyugdíjasok megbecsülése is.

– Egy egészséges társadalomban törekedni kell arra, hogy tiszteljük a munkában megőszült szépkorúakat. Érzelmileg is kötődünk a szüleinkhez, nagyszüleinkhez, már csak ebből adódóan is a tisztesség úgy kívánja, hogy az idősebb polgártársainkat megbecsüljük, hiszen nehéz időszakot éltek meg. Ők építették újjá az országot a második világháború után, majd átélték a Rákosi-diktatúrát, valamint a rendszerváltás kihívásait. Tisztelettel kell lenni irántuk, ezt pedig anyagi értelemben is érvényre kell juttatnunk. A nyugdíjemelések, valamint a tizenharmadik havi nyugdíj megteremtése jelentős segítség idősebb honfitársaink számára. Nem engedjük, hogy az infláció miatt csökkenjen a nyugdíjak vásárlóereje.

– Mindezek mellett a kormány minden magyar embert segít a rezsivédelem fenntartásával is. A jövőben is megmaradhat ez a támogatási forma?

– Bízom benne, hogy igen. A rezsivédelem fenntartása függ a háború elhúzódásától, illetve a nemzetközi környezettől is, ami jelen pillanatban nem túl kedvező. Már azzal is, hogy a kormány egy átlagfogyasztást, valamint afelett egy csökkentett piaci árat határozott meg, óriási segítséget nyújtott minden magyar családnak. Erre azért is szükség van, mert Európa több országában tízszeresére emelkedtek az energiaárak. A kormány azon dolgozik, hogy meglegyen a költségvetési fedezet a rezsivédelem fenntartásához.

– Magyarország határait immár két irányból éri nyomás, délről illegális bevándorlók, keletről a háború elől menekülők érkeznek ezrével. Megőrizhető hazánk fizikai biztonsága ilyen körülmények között?

– Nagyon komoly figyelmeztető jelzés volt, amikor 2015-ben több mint négyszázezer illegális migráns vonult keresztül Magyarországon. A magyar kormány erre helyes választ adott, a déli határzár a fizikai védelemnek egy fontos vonala. Az országnak komoly tehertétel a folyamatos határvédelem ötszáz kilométer hosszan. Határvadászezredeket kellett létrehozni, amelyek a déli határon teljesítenek szolgálatot, de közben pedig a keleti határra is vigyázni kell. Nyilvánvaló, hogy az Ukrajnából érkezők egy háború elől menekülnek, Magyarország számára pedig kiemelt humanitárius szempont, hogy segítsen azoknak, akiknek ténylegesen veszélyben van az élete. Ezzel szemben a déli irányú migráció gazdasági természetű, tehát a jobb megélhetés reményében érkezik Európába több millió migráns, ami az eddigi tapasztalatok alapján jól látható konfliktusokat hordoz magában. Erőszakos cselekmények tömkelege, kulturális és vallási különbségekből adódó feszültségek, amiknek a megjelenése az európai keresztény civilizációban konfliktusokat hordoz magában. A déli határon egyre erőszakosabban próbálnak átjutni a migránsok, miközben külön üzletággá alakult az embercsempészet. Több esetben pedig még a magyar rendőrökre is fegyverrel lőttek a migránsok. A rendőrség nagy erőt fejt ki azzal, hogy másodszor szervezte meg a határvadászegységeket, ez pedig garantálni tudja Magyarország déli határának a biztonságát. Mivel az illegális migráció egy hosszan fennálló probléma, ezért állandó jelenlétre lesz szükség a déli határon.